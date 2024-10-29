РФ ударила по будівлі в центрі Харкова під захистом ЮНЕСКО

Росія вдарила ввечері понеділка, 28 жовтня, по центру Харкова, пошкодивши пам'ятку архітектури, що перебуває під захистом ЮНЕСКО.

"Російський авіаудар завдав серйозних пошкоджень будівлі Держпрому в Харкові - одній з найвідоміших у світі будівель у стилі конструктивізму, що перебуває під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО", - повідомив президент України Володимир Зеленський.

Постраждали семеро людей

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що місто обстріляли керованими авіабомбами (КАБами). Згодом він уточнив, що, за попередніми даним правоохоронців, по Харкову вдарили авіабомбами ФАБ-500.

"Пряме влучання зафіксували у будівлю Держпрому. Це пам'ятка національного значення, будівля в стилі конструктивізму. Окупанти вдарили по знаковому символу міста, який знає кожен харків'янин", - зазначив він.

Мер Харкова Ігор Терехов додав, що внаслідок удару по будівлі Держпрому постраждали семеро людей.

Нічний удар забрав життя чотирьох

Вночі російська армія завдала ще одного удару по Харкову, який забрав життя чотирьох людей.

"О 02:51 по місту було здійснено удар ракетою-гібридом "Грім-Є1". Поцілили у приватний будинок в Основ'янському районі. Результат - один будинок зруйновано повністю, ще 19 пошкоджені. Четверо загиблих. Їх кілька годин під завалами шукали рятівники", - повідомив Терехов.