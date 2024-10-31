Росія ударила по цивільних об'єктах Харківщини та Полтавщини

31 жовтня про удари російських військ по цивільній інфраструктурі повідомила влада Харківщини і Полтавщини.

Ввечері у четвер, 31 жовтня, збройні сили Росії ударили по Харкову та Харківщині. На Дергачі та Харків були скинуті керовані авіабомби (КАБи), повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Він зазначив, що російська керована авіабомба у Дергачах влучила в цивільне підприємство. Там поранені двоє охоронців, уточнив начальник Дергачівської міської ВА Вячеслав Задоренко.

"Ще одне влучання КАБу фіксують на околиці міста Харкова. Деталі з'ясовуються", - написав Синєгубов у Telegram. Трохи згодом він повідомив, що станом на 21:17 у Харкові обійшлося без постраждалих.

Цього вечора оголошена і триває повітряна тривога у Києві, жителям рекомендується залишатися в укриттях, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА). В столиці та на Київщині працює протиповітряна оборона.

Атакована цивільна інфраструктура Полтавщини

Крім того, 31 жовтня росіяни кілька разів атакували Полтавську громаду. "Безпілотниками завдали ударів по цивільній інфраструктурі. У результаті пошкоджені 3 житлових будинки та господарчу споруду. Врятовано двох людей", - написав у Telegram глава Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Вдень 31 жовтня на Харківщині внаслідок артобстрілу Куп'янська загинув чоловік.