Удар по Дамаску: є загиблі й поранені

Унаслідок удару по житловій будівлі в одному з кварталів Дамаску загинуло щонайменше семеро осіб. Ще кілька отримали поранення. Будівлю могли використовувати іранські військові й бойовики руху "Хезболла".

Один із житлових будинків у передмісті Дамаску Мезза став ціллю удару, який у ніч на середу, 9 жовтня, найімовірніше завдали військово-повітряні сили Ізраїлю. За даними сирійських ЗМІ, зокрема державного інформагентства Sana, внаслідок атаки загинуло сім мирних жителів і 11 дістали поранення. Серед загиблих жінки й неповнолітні, інформує Sana. За даними сирійського міноборони й держЗМІ, удар було завдано ізраїльськими ВПС.

Тим часом розташований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що ціллю удару була будівля, яку часто відвідують високопоставлені члени Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану і керівництво ліванського радикального шиїтського руху "Хезболла" (у багатьох західних країнах визнано терористичним угрупованням. - Ред.). За даними правозахисників, унаслідок удару загинуло дев'ять людей.

За інформацією dpa, в будівлю влучили три боєприпаси. Декого з поранених довелося шпиталізувати, троє з них перебувають у критичному стані. Крім того, як інформує кореспондент інформагентства AFP, зруйновано три поверхи будівлі. Уламками також пошкоджено близько 20 автомобілів. За даними агенції, у цій частині передмістя Дамаску розташовані кілька штаб-квартир сирійських служб безпеки та іноземних диппредставництв.

З початку громадянської війни в Сирії в 2011 році Ізраїль завдав сотні авіаударів по Сирії, передовсім по позиціях і об'єктах проіранських бойовиків. Останнім часом атаки посилилися. Водночас Ізраїль рідко робить конкретні заяви щодо своїх авіаударів у Сирії, але неодноразово підкреслює, що не дозволить Ірану поширити свій вплив поблизу ізраїльських кордонів. В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) не відповіли на відповідний запит dpa щодо можливої причетності ізраїльських військових до цієї події в Дамаску.