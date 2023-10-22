Сирія заявила про удари Ізраїлю по її двох аеропортах

Ізраїльська армія нанесла одночасні удари по летовищам у Алеппо та Дамаску, повідомили в Сирії. Загинув щонайменше один працівник.

Ізраїль атакував сирійські аеропорти в Дамаску та Алеппо. Внаслідок удару по летовищу у Дамаску загинули щонайменше двоє працівників метеорологічної служби, повідомляє у неділю, 22 жовтня, агентство Reuters із посиланням на заяву Головного управління метеорології Сирії.

Водночас агентство dpa із посиланням на державне Сирійське агентство новин (SANA) повідомляє про одного загиблого працівника у Дамаску та ще одного пораненого. За даними SANA, удари Ізраїлю були одночасними, пошкоджень зазнали злітно-посадкові смуги летовищ. Міністерство транспорту Сирії заявило, що всі вхідні рейси до Дамаска і Алеппо були перенаправлені в міжнародний аеропорт Латакії.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини підтвердив ці атаки і заявив, що це вже третій за 10 днів обстріл аеропорту Алеппо з боку Ізраїлю. Ізраїль повідомлення про атаки не коментував, натомість звинуватив Іран у постачанні зброї бойовикам, що діють у Сирії, через рейси, що прилітають в аеропорти.

Іран є головним прихильником президента Сирії Башара Асада з моменту початку повстання проти його правління в 2011 році. Ізраїль регулярно бомбардує цілі в сусідній охопленій війною Сирії, намагаючись перешкодити розширенню впливу Ірану на країну.

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