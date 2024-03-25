Удар балістикою по Києву: п'ятеро постраждалих

Уламки балістичних ракет, збитих ППО над Києвом, пошкодили будівлі в Солом'янському і Печерському районах. В останньому постраждали п'ятеро людей.

П'ятеро людей постраждали у Печерському районі Києва внаслідок ракетного удару, який російські війська завдали у понеділок, 25 березня, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Трьом людям медики надали допомогу на місці, ще двох, в тому числі 16-річну дівчину, госпіталізували.

Повітряні сили збройних сил України повідомили, що під час повітряної тривоги протиповітряна оборона (ППО) збила обидві балістичні ракети, запущені з тимчасово окупованого Криму. Їхній тип встановлюється.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що у Печерському районі пошкоджено триповерхову будівлю спортзали. Рятувальники розбирають завали.

Уламки також впали у Голосіївському, Дніпровському та Солом'янському районах. Попередньо, без потерпілих. У Дарницькому районі є пошкодження приватного будинку. У Голосіївському - в лісосмузі виявлено уламки ракети.

Повітряні атаки РФ по Україні

Протягом минулого тижня російські війська завдали низку масованих повітряних ударів по Україні. Зокрема, 21 березня вони випустили в бік Києва 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 і дві балістичні "Іскандер-М"(KN-23)/Х-47М2 "Кинджал". Всі ракети були збиті силами ППО, однак внаслідок падіння уламків поранень зазнали 12 людей.

Також були пошкоджені будівлі складу інтернет-магазину Rozetka і кіностудії Pronto Film, де знімали відомі українські кінофільми "Довбуш", "Фокстер і Макс", "Поводир".

Як повідомляла "Українська правда" з посиланням на неназване джерело в розвідці, майже всі російські ракети були націлені на об'єкти Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО).