РФ завдала ракетного удару по Києву: уламки впали у центрі

За попередньою інформацію, уламки збитої ракети впали в Печерському районі Києва, пошкоджено багатоповерхівку. Є інформація про уламки в Солом'янському та Дніпровському районах. Дані щодо наслідків уточнюються.

Близько 10:30 у понеділок, 25 березня, у Києві було чутно декілька вибухів, Київська міська військова зазначила, що у столиці працювала протиповітряна оборона (ППО).

За декілька хвилин до цього Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що на місто летить ракета, була оголошена повітряна тривога.

За попередньою інформацією КМВА, уламки збитої ракети впали в Печерському районі, пошкоджено багатоповерховий будинок. Також, попередньо, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському та Дніпровському районах. У Голосіївському районі міста Києва в лісосмузі виявлено уламки ракети. Дані щодо наслідків уточнюються.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив про виклики екстрених служб в Печерському, Соломʼянському та Дніпровському районах.

У КМВА спочатку повідомили про влучання у житловий будинок, однак згодом уточнили: "У Печерському районі, попередньо пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю. Без послідуючого горіння. Оперативні служби працюють на місці. Попередньо, постраждала одна особа".

Повітряні атаки РФ по Україні

Протягом минулого тижня російські війська завдали низку масованих повітряних ударів по Україні. Зокрема, 21 березня вони випустили в бік Києва 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 і дві балістичні "Іскандер-М"(KN-23)/Х-47М2 "Кинджал". Всі ракети були збиті силами ППО, однак внаслідок падіння уламків поранень зазнали 12 людей.

Також були пошкоджені будівлі складу інтернет-магазину Rozetka і кіностудії Pronto Film, де знімали відомі українські кінофільми "Довбуш", "Фокстер і Макс", "Поводир".

Як повідомляла "Українська правда" з посиланням на неназване джерело в розвідці, майже всі російські ракети були націлені на об'єкти Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО).