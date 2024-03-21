Ракетна атака по Києву: РФ цілилася в ГУР - ЗМІ

Вночі російські війська випустили по Києву 31 крилату та балістичну ракету. УП пише, що майже всі вони були націлені на об'єкти Головного управління розвідки міноборони України.

Майже всі ракети, які війська РФ випустили по Україні в ніч на четвер, 21 березня, були націлені на об'єкти Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО). Про це пише "Українська правда" (УП) з посиланням на неназване джерело в розвідці.

"Абсолютна більшість ракет, які летіли по Києву 21 березня, була спрямована на об'єкти ГУР. Усі вони збиті", - сказав співрозмовник УП .

РФ уже намагалася вдарити по ГУР

Росія вже атакувала ГУР у березні 2022 року та в травні 2023-го. Як писало британське видання The Economist , у травні РФ націлила балістичні ракети, крилаті ракети і дрони на офіс начальника ГУР Кирила Буданова на Рибальському острові. Після цього російські пропагандистські ЗМІ стверджували, що Буданова нібито евакуювали до Німеччини та ввели в кому. Це виявилося брехнею.

Нагадаємо, 21 березня війська РФ випустили в бік Києва 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 і дві балістичні "Іскандер-М"(KN-23)/Х-47М2 "Кинджал" зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Всі ракети були збиті силами протиповітряної оборони (ППО) України. Втім, внаслідок падіння уламків поранень зазнали 12 людей.