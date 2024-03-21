Ракетна атака по Києву: РФ цілилася в ГУР - ЗМІ

Ракетна атака по Києву: РФ цілилася в ГУР - ЗМІ21 березня 2024 р.
Майже всі ракети, які війська РФ випустили по Україні в ніч на четвер, 21 березня, були націлені на об'єкти Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО). Про це пише "Українська правда" (УП) з посиланням на неназване джерело в розвідці.
"Абсолютна більшість ракет, які летіли по Києву 21 березня, була спрямована на об'єкти ГУР. Усі вони збиті", - сказав співрозмовник УП.
РФ уже намагалася вдарити по ГУР
Росія вже атакувала ГУР у березні 2022 року та в травні 2023-го. Як писало британське видання The Economist, у травні РФ націлила балістичні ракети, крилаті ракети і дрони на офіс начальника ГУР Кирила Буданова на Рибальському острові. Після цього російські пропагандистські ЗМІ стверджували, що Буданова нібито евакуювали до Німеччини та ввели в кому. Це виявилося брехнею.
Нагадаємо, 21 березня війська РФ випустили в бік Києва 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 і дві балістичні "Іскандер-М"(KN-23)/Х-47М2 "Кинджал" зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Всі ракети були збиті силами протиповітряної оборони (ППО) України. Втім, внаслідок падіння уламків поранень зазнали 12 людей.