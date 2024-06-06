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Удар балістикою і дронами: у Нікополі влучання і постраждалі

Анастасія Шепелева
6 червня 2024 р.

Російські війська запустили по Україні дві балістичні ракети "Іскандер" і 18 "шахедів". Багато пошкоджень зафіксували на Дніпропетровщині. Є постраждалі.

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Нікополь
Ремонтні роботи в Нікополі, травень 2023Фото: Indukhova Oleksandra/DW

Війська РФ ударили в ніч на четвер, 6 червня, по Україні двома балістичними ракетами "Іскандер-М" і 18 безпілотниками типу Shahed-131/136.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ракети були спрямовані на Дніпропетровську область, а 17 "шахедів" вдалося збити в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

Дрон поцілив у рейсовий автобус

У Нікополі безпілотник поцілив у рейсовий автобус, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

Транспорт зайнявся, але рятувальники оперативно загасили пожежу. Постраждали четверо людей.

Пошкоджені об'єкт інфраструктури

Також у Нікополі пошкоджені інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівка, три приватні будинки, газогони та лінії електропередач.

На Хмельниччині внаслідок атаки теж виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті, повідомив голова ОВА Сергій Тюрін. Постраждалих немає.

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