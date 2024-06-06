Удар балістикою і дронами: у Нікополі влучання і постраждалі

Російські війська запустили по Україні дві балістичні ракети "Іскандер" і 18 "шахедів". Багато пошкоджень зафіксували на Дніпропетровщині. Є постраждалі.

Війська РФ ударили в ніч на четвер, 6 червня, по Україні двома балістичними ракетами "Іскандер-М" і 18 безпілотниками типу Shahed-131/136.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ракети були спрямовані на Дніпропетровську область, а 17 "шахедів" вдалося збити в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

Дрон поцілив у рейсовий автобус

У Нікополі безпілотник поцілив у рейсовий автобус, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

Транспорт зайнявся, але рятувальники оперативно загасили пожежу. Постраждали четверо людей.

Пошкоджені об'єкт інфраструктури

Також у Нікополі пошкоджені інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівка, три приватні будинки, газогони та лінії електропередач.

На Хмельниччині внаслідок атаки теж виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті, повідомив голова ОВА Сергій Тюрін. Постраждалих немає.

Читайте також: "Шахеди" влучили в промисловий об'єкт на Полтавщині