"Шахеди" влучили в промисловий об'єкт на Полтавщині

"Шахеди" влучили в промисловий об'єкт на Полтавщині5 червня 2024 р.
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Війська РФ у ніч на середу, 5 червня, запустили по Україні 27 ударних безпілотників типу Shahed-131/136.
Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, вдалося збити 22 "шахеди" у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях.
На Полтавщині було влучання в промисловий об'єкт, повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін. За його даними, є один постраждалий.
На Дніпропетровщині пошкоджений інфраструктурний об'єкт у Нікополі, п'ять приватних будинків, три господарські споруди, лінія електропередач, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
На Миколаївщині внаслідок падіння уламків дрона зруйнований один і пошкоджені близько 10 приватних будинків на території дачного кооперативу.