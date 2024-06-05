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"Шахеди" влучили в промисловий об'єкт на Полтавщині

Анастасія Шепелева
5 червня 2024 р.

Сили оборони України знищили вночі 22 з 27 запущених Росією дронів. У Нікополі пошкоджений інфраструктурний об'єкт і ЛЕП.

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БПЛА "шахед"
Силует "шахеда"Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

Війська РФ у ніч на середу, 5 червня, запустили по Україні 27 ударних безпілотників типу Shahed-131/136.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, вдалося збити 22 "шахеди" у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях.

На Полтавщині було влучання в промисловий об'єкт, повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін. За його даними, є один постраждалий.

На Дніпропетровщині пошкоджений інфраструктурний об'єкт у Нікополі, п'ять приватних будинків, три господарські споруди, лінія електропередач, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. 

На Миколаївщині внаслідок падіння уламків дрона зруйнований один і пошкоджені близько 10 приватних будинків на території дачного кооперативу.

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