Убили словами. ДержЗМІ Польщі довели до суїциду підлітка?

Самогубство підлітка, який став жертвою насильства, спричинило в Польщі дебати про роль ЗМІ, контрольованих правлячою партією. Чи винні вони в загибелі 15-річного хлопчика?

Пост у Facebook, що з'явився 3 березня 2023 року на сторінці Магдалени Філікс, опозиційної польської депутатки від ліберальної "Громадянської платформи", спричинив величезний резонанс. "17 лютого мій син Міколай Філікс пішов із життя. 8 березня Мікі виповнилося б 16 років", - написала Філікс. Для тих, хто уважно стежить за політичним життям у Польщі, одразу стало зрозуміло, що в смерті юнака можуть бути винні державні ЗМІ.

У вересні 2020 року заарештували співробітника Західно-Поморського воєводства у Щецині. Генеральна прокуратура висунула йому обвинувачення в тому, що він здійснював сексуальні дії щодо 13-річного Міколая, а також давав наркотики 16-річній дівчинці. У грудні 2021 року злочинця засудили до 4 років і 10 місяців в'язниці. Процес не був публічним, щоб захистити неповнолітніх жертв злочину. На той момент усі сторони дотримувалися домовленості про конфіденційність.

Мати жертви в опозиції

Усі вже давно забули б про цей випадок, якби мати хлопчика, який зазнав насильства, не стала відомою опозиціонеркою. Магдалена Філікс - активна противниця правлячої в Польщі націонал-консервативної партії "Право і справедливість" під керівництвом Ярослава Качинського.

45-річна економістка після приходу до влади партії Качинського стала співзасновницею Комітету захисту демократії. Вона стала на бік переслідуваних у Польщі суддів, брала участь у протестах жінок, які виступали проти посилення закону про аборти тощо. З 2019 року Філікс представляє партію "Громадянська платформа" в польському парламенті.

Магдалена Філікс Фото: Attila Husejnow/SOPA Images via ZUMA Press Wire/picture alliance

Політична боротьба напередодні парламентських виборів минулої осені призвела до того, що в грудні 2022 року контрольована урядом радіокомпанія Radio Szczecin розповіла про насильство над Міколаєм, щоб зашкодити опозиційній партії, у якої більшість прихильників у Західно-Поморському воєводстві.

Роль журналістів

Глава компанії Томаш Дуклановскі представив цей випадок як актуальну новину, хоча вирок суду було винесено рік тому. Проурядовий журналіст написав статтю про скандал, пов'язаний із насильством над дитиною в Західно-Поморському воєводстві. І при цьому не забув згадати, що і засуджений, і очільник воєводства були членами тієї ж партії, що й Магдалена Філікс.

До кампанії дифамації долучилися й інші проурядові ЗМІ: телевізійний канал TVP Info, тижневик Gazeta Polska та регіональна газета Glos Szczeciński, що належить нафтовому концерну Orlen. Праві політики і публіцисти допомагали поширювати в мережі ненависть до сім'ї Філікс.

Найстрашніше, що інформація, яка з'являлася в ЗМІ, допомогла ідентифікувати неповнолітню жертву. Головний редактор Radio Szczecin Дуклановскі написав, що йдеться про дітей відомого депутата. В інтернеті опублікували фото Магдалени Філікс, як повідомила газета Rzeczpospolita. Усе це стало причиною того, що син Магдалени Філікс наклав на себе руки.

Дії журналістів спричинили жорстку критику. Польська Рада преси назвала їх порушенням етичних принципів. Блажей Кмечак, який очолює державну комісію з розслідування випадків насильства над дітьми, розкритикував журналістів. Якщо повідомлення преси уможливлює "за 15 секунд з'ясувати особу дитини, яка постраждала від насильства", то робота журналіста "неправильна, неетична і негідна", сказав Кмечак.

"Вони хотіли мене публічно зганьбити і змусити матір страждати. Натомість вони стали причиною смерті дитини", - каже Ольгерд Геблевич, представник Західнопоморського воєводства в газеті Gazeta Wyborcza. Саме він, опозиційний політик, був метою цієї інформаційної кампанії.

Суїцид хлопчика спричинив хвилю обурення і солідарністю з його матір'ю. "Ми закличемо до відповідальності партію "Закон і справедливість" за кожне безчинство, кожну несправедливість, кожну трагедію. Я обіцяю", - написав лідер опозиції Дональд Туск у Twitter. У день похорону хлопчика він додав, що Міколая довели до смерті ЗМІ.

Дональд Туск Фото: Czarek Sokolowski/AP/picture alliance

Хвиля обурення

Католик-публіцист Томаш Терліковський після цього випадку поставив запитання: "Коли голова радіостанції піде у відставку? Я не питаю, чи залишиться він, тому що це зрозуміло з моральної точки зору. Я питаю, як довго ми будемо цього чекати". А журналіст газети Gazeta Wyborcza Бартош Віленський застеріг: "Слова можуть убити". Люди, які так діють, на його думку, "не журналісти, а представники пропагандистського апарату".

Незалежне об'єднання журналістів Towarzystwo Dziennikarskie виступило із заявою: "Перший принцип журналіста - турбота про людей, про яких він пише. Хто не дотримується цього принципу, не повинен залишатися в професії".

Попри численні вимоги відставки Дуклановського, радіостанція Radio Szczecin досі жодним чином не коментувала всі претензії на його адресу і не вжила жодних заходів проти журналістів. Генеральна прокуратура тим часом почала розслідування справи про суїцид.

Міколай був похований 7 березня, за день до свого 16-річчя. Його мати запропонувала представникам медіа не з'являтися на похороні. Слово "медіа" вона написала в лапках.

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