Дональд Туск звинуватив ПіС Качинського у підігруванні Путіну

Призначений напередодні виконувачем обов'язків голови опозиційної польської партії "Громадянська платформа" Дональд Туск заявив, що правляча у Польщі партія "Право і справедливість" (ПіС) фактично підігрує порядку денному президента Росії Володимира Путіна. Заяву Туска, зроблену у неділю, 4 липня, цитує інформаційне агентство AFP.

Приводом для таких слів лідера польської опозицій стало підписання ПіС спільної декларації разом з іншими європейськими правопопулістськими партіями, в якій вони вимагали більшого "суверенітету" для країн-членів ЄС та анонсували створення партійного альянсу. Серед 15 політичних сил, які разом з ПіС підписали документ, були партія "Фідес" угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, французьке "Національне зібрання" на чолі з Марі Ле Пен та праворадикальна "Ліга" колишнього міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні.

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Туск попереджає про "повну ізоляцію" Польщі

За словами Туска, єдиною людиною, яка відкорковує шампанське після рішення ПіС долучитися до цієї декларації, є президент РФ Володимир Путін. Лідер "Громадянської платформи" зазначив, що усі підписанти документу "схожі в одному - путінська Росія є для них ближчою за Європейський Союз".

"Наслідки можуть бути набагато небезпечнішими, ніж ми можемо собі уявити", - додав Туск, на думку якого ця декларація стала ще одним кроком Варшави до "повної ізоляції".

Качинського переобрано лідером ПіС

Правляча нині у Польщі партія перебуває у майже відкритому протистоянні з Брюсселем. Так, Єврокомісія вважає, що польські суди перебувають під загрозою, тому подає позов проти країни до Європейського суду. У ЄС також критикують поводження Варшави із сексуальними меншинами та порушення прав жінок в країні.

Водночас, згідно з соціологічними опитуваннями, ПіС та її коаліційні партнери й досі мають підтримку більшості поляків завдяки щедрим соціальним виплатам польським родинам та своїй популярній серед католицького населення консервативній політиці. Втім через внутрішні суперечки правляча коаліція нещодавно втратила більшість у Сеймі.

У суботу, 3 липня, ПіС переобрала ще на чотири роки своїм головою Ярослава Качинського. За нього була більшість учасників з'їзду партії, який відбувся у Варшаві. Інших кандидатів на посаду голови партії не висували.