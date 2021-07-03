 Дональд Туск звинуватив ПіС Качинського у підігруванні Путіну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2021

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Дональд Туск звинуватив ПіС Качинського у підігруванні Путіну

Новий глава опозиційної "Громадянської платформи" заявив, що для правлячої у Польщі партії ПіС Росія є ближчою за ЄС.

Дональд Туск під час виступу на з'їзді опозиційної Громадянської платформи

Дональд Туск під час виступу на з'їзді опозиційної "Громадянської платформи"

Призначений напередодні виконувачем обов'язків голови опозиційної польської партії "Громадянська платформа" Дональд Туск заявив, що правляча у Польщі партія "Право і справедливість" (ПіС) фактично підігрує порядку денному президента Росії Володимира Путіна. Заяву Туска, зроблену у неділю, 4 липня, цитує інформаційне агентство AFP.

Приводом для таких слів лідера польської опозицій стало підписання ПіС спільної декларації разом з іншими європейськими правопопулістськими партіями, в якій вони вимагали більшого "суверенітету" для країн-членів ЄС та анонсували створення партійного альянсу. Серед 15 політичних сил, які разом з ПіС підписали документ, були партія "Фідес" угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, французьке "Національне зібрання" на чолі з Марі Ле Пен та праворадикальна "Ліга" колишнього міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні.

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Туск попереджає про "повну ізоляцію" Польщі

За словами Туска, єдиною людиною, яка відкорковує шампанське після рішення ПіС долучитися до цієї декларації, є президент РФ Володимир Путін. Лідер "Громадянської платформи" зазначив, що усі підписанти документу "схожі в одному - путінська Росія є для них ближчою за Європейський Союз".

"Наслідки можуть бути набагато небезпечнішими, ніж ми можемо собі уявити", - додав Туск, на думку якого ця декларація стала ще одним кроком Варшави до "повної ізоляції".

Качинського переобрано лідером ПіС

Правляча нині у Польщі партія перебуває у майже відкритому протистоянні з Брюсселем. Так, Єврокомісія вважає, що польські суди перебувають під загрозою, тому подає позов проти країни до Європейського суду. У ЄС також критикують поводження Варшави із сексуальними меншинами та порушення прав жінок в країні.

Водночас, згідно з соціологічними опитуваннями, ПіС та її коаліційні партнери й досі мають підтримку більшості поляків завдяки щедрим соціальним виплатам польським родинам та своїй популярній серед католицького населення консервативній політиці. Втім через внутрішні суперечки правляча коаліція нещодавно втратила більшість у Сеймі.

У суботу, 3 липня, ПіС переобрала ще на чотири роки своїм головою Ярослава Качинського. За нього була більшість учасників з'їзду партії, який відбувся у Варшаві. Інших кандидатів на посаду голови партії не висували.

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