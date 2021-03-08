 Лідер правлячої в Польщі партії закидає Росії масштабну кібератаку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Лідер правлячої в Польщі партії закидає Росії масштабну кібератаку

Лідер правлячої в Польщі партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський закидає Росії масштабну кібератаку на провідних польських політиків.

Голова партії Право і справедливість Ярослав Качинський

Голова партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський (фото з архіву)

Нещодавня "масштабна" кібератака на провідних польських політиків мала російське походження. Про це в п'ятницю, 19 червня, заявив лідер правлячої в Польщі партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський.

"Аналіз наших спецслужб та спецслужб наших союзників дозволяє нам однозначно заявити, що кібертатаку було здійснено з території Російської Федерації, - йдеться в заяві Качинського. - Цілями кібератаки були високопосадовці, міністри, законодавці з різних політичних партій Польщі".

Читайте також: Глава МЗС Польщі: Зеленського мали би запросити на саміт НАТО

Як повідомив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький, польські спецслужби працюють над тим, щоб "убезпечити численні електронні поштові скриньки, які стали жертвами зовнішньої хакерської атаки, задуманої в Кремлі".   

Минулого тижня хтось зламав приватну електронну пошту Міхала Дворчика, який відповідає за кампанію масової вакцинації в Польщі. Пізніше деякі його електронні листи були оприлюднені на платформі Telegram. Дворчик заявив, що в його скриньці не було секретних офіційних документів, а деякі з оприлюднених листів були сфабриковані.

Читайте також: МВС ФРН: Посилилися кібернапади з РФ на німецькі партії і фонди

Дивитись відео 05:48

Польща й українські заробітчани: хто кому потрібніший? (02.06.2021)

Також за темою

Schwarze Hand mit Russland-Fahne ueber Computerplatinen, Symbolfoto Cyberattacken

США готують серію кібератак на Росію - ЗМІ 08.03.2021

Вашингтон поєдная кібератаки на Росію з економічними санкціями. Очікується, що це відбудеться упродовж наступних трьох тижнів, пише The New York Times. США вважають РФ відповідальною за атаки на мережі своїх установ.

USA Donald Trump Thanksgiving Videokonferenz

Сенатор-республіканець Ромні звинуватив Трампа у "сліпоті" щодо РФ 20.12.2020

Мітт Ромні заявив, що у Дональда Трампа є "сліпа пляма, коли мова заходить про Росію". За даними ЗМІ, Білий дім хотів оприлюднити заяву зі звинуваченнями Росії у великій кібератаці, але відкликав її.

Polen Jaroslaw Kaczynski PiS

Качинський: Німеччина і Росія мають сплатити Польщі репарації 25.01.2020

Ярослав Качинський стверджує, що Німеччина і Росія повинні сплатити Польщі репарації за завдану шкоду під час Другої світової війни. Водночас він сумнівається, що РФ погодиться на виплати.

Реклама

Докладно

Марін Ле Пен

Франція: Марін Ле Пен на шляху до президентства?

За десять місяців до виборів президента у Франції Марін Ле Пен може вибороти символічну перемогу на місцевих виборах.  

Утилізація батарейок і акумуляторів

Чому важливо утилізувати батарейки й акумулятори?

У світі лише близько половини відпрацьованих батарейок та акумуляторів переробляються.  