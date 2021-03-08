Лідер правлячої в Польщі партії закидає Росії масштабну кібератаку

Нещодавня "масштабна" кібератака на провідних польських політиків мала російське походження. Про це в п'ятницю, 19 червня, заявив лідер правлячої в Польщі партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський.

"Аналіз наших спецслужб та спецслужб наших союзників дозволяє нам однозначно заявити, що кібертатаку було здійснено з території Російської Федерації, - йдеться в заяві Качинського. - Цілями кібератаки були високопосадовці, міністри, законодавці з різних політичних партій Польщі".

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Як повідомив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький, польські спецслужби працюють над тим, щоб "убезпечити численні електронні поштові скриньки, які стали жертвами зовнішньої хакерської атаки, задуманої в Кремлі".

Минулого тижня хтось зламав приватну електронну пошту Міхала Дворчика, який відповідає за кампанію масової вакцинації в Польщі. Пізніше деякі його електронні листи були оприлюднені на платформі Telegram. Дворчик заявив, що в його скриньці не було секретних офіційних документів, а деякі з оприлюднених листів були сфабриковані.

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