 Польща придбає 24 турецькі бойові безпілотники | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Польща придбає 24 турецькі бойові безпілотники

Безпілотники "Байрактар" добре зарекомендували себе у війнах у Східній Європі, вважають у міноборони Польщі.

Турецький бойовий безпілотник Байрактар

Турецький бойовий безпілотник "Байрактар"

Польща придбає 24 бойові безпілотники типу "Байрактар" у союзника по НАТО Туреччини, заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у суботу, 22 травня, польському громадському радіо.

Бойові безпілотники будуть озброєні протитанковими снарядами. Польща також придбає логістичне та навчальне обладнання разом із дронами. Перші поставки надійдуть в 2022 році.

Безпілотники "зарекомендували себе у війнах у Східній Європі", сказав Блащак. Як нагадує агенція dpa, безпілотники "Байрактар" зіграли важливу роль у нещодавній перемозі Азербайджану проти Вірменії в конфлікті за контроль над Нагірним Крарбахом.

Угода буде підписана під час найближчого візиту президента Польщі Анджея Дуди до Туреччини, який розпочнеться 24 травня.

Варто зауважити, що зазвичай Польща укладає військові контракти з американськими компаніями. Наприклад, у 2020 фінансовому році Польща замовила американську військову техніку на 4,7 мільярда доларів, згідно з даними Агентства з питань оборонної безпеки.

Читайте також: Amnesty International закликає розслідувати воєнні злочини у Нагірному Карабаху

Нагадаємо, у 2019 році Туреччина продала Україні шість дронів типу "Байрактар ​​ТВ2" і три наземні станції управління ними. Протягом п'яти років Туреччина просуває свої безпілотники, які можуть виконувати як бойові, так і розвідувальні функції.

Дивитись відео 03:09

Trident Juncture: НАТО тренує вояків і випробовує технології (31.10.2018)

Також за темою

Türkei Selenskyj und Erdogan in Istanbul

Бойові дрони Україні, реверанси Путіну: ризикований дипломатичний шпагат Туреччини 23.04.2021

Президент Туреччини Ердоган обіцяв підтримку Володимиру Зеленському. Анкара продала Києву бойові безпілотники. Як це вплине на відносини Росії та Туреччини?

Militäroffensive der Türkei

Туреччина перебрала на себе головування в силах надшвидкого реагування НАТО 01.01.2021

У 2021 році Туреччина головуватиме в силах надшвидкого реагування НАТО, створених 2015 року у відповідь на анексію Росією Криму та військову агресію на Донбасі.

Russland Baustelle der Gasleitung in der Nähe der Stadt Kingisepp

Проблеми "Газпрому": "Північний потік-2", Китай, Туреччина, Польща і ЄС (відео) 09.07.2020

Російський концерн "Газпром" потерпає від низьких цін на газ та падіння попиту на блакитне паливо. Також заморожено будівництво амбітного проєкту "Північний потік-2". Про негаразди й проблеми "Газпрому" - в огляді DW.

Реклама

Докладно

Діти граються поруч із батьками, Івано-Франківськ

Гендерні стереотипи і помилки у вихованні дітей: мама винна?

За помилки у вихованні дітей українські суди здебільшого карають матерів. Через стереотипи роль тата часто нівелюють.  

Головний офіс Укрпошти в Києві

Чи потрібен Україні новий банк від "Укрпошти"

Оголошена "Укрпоштою" купівля банку зможе розширити доступ до банківських послуг для мільйонів. Але є й ризики.  