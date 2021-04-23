Польща придбає 24 турецькі бойові безпілотники

Польща придбає 24 бойові безпілотники типу "Байрактар" у союзника по НАТО Туреччини, заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у суботу, 22 травня, польському громадському радіо.

Бойові безпілотники будуть озброєні протитанковими снарядами. Польща також придбає логістичне та навчальне обладнання разом із дронами. Перші поставки надійдуть в 2022 році.

Безпілотники "зарекомендували себе у війнах у Східній Європі", сказав Блащак. Як нагадує агенція dpa, безпілотники "Байрактар" зіграли важливу роль у нещодавній перемозі Азербайджану проти Вірменії в конфлікті за контроль над Нагірним Крарбахом.

Угода буде підписана під час найближчого візиту президента Польщі Анджея Дуди до Туреччини, який розпочнеться 24 травня.

Варто зауважити, що зазвичай Польща укладає військові контракти з американськими компаніями. Наприклад, у 2020 фінансовому році Польща замовила американську військову техніку на 4,7 мільярда доларів, згідно з даними Агентства з питань оборонної безпеки.

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Нагадаємо, у 2019 році Туреччина продала Україні шість дронів типу "Байрактар ​​ТВ2" і три наземні станції управління ними. Протягом п'яти років Туреччина просуває свої безпілотники, які можуть виконувати як бойові, так і розвідувальні функції.