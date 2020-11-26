 Туреччина перебрала на себе головування в силах надшвидкого реагування НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.01.2021

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Новини

Туреччина перебрала на себе головування в силах надшвидкого реагування НАТО

У 2021 році Туреччина головуватиме в силах надшвидкого реагування НАТО, створених 2015 року у відповідь на анексію Росією Криму та військову агресію на Донбасі.

Турецькі військові

Турецькі військові (архівне фото)

Туреччина з п'ятниці, 1 січня, перебрала на себе головування в силах надшвидкого реагування (VJTF) Північноатлантичного альянсу (НАТО). Як повідомили в штаб-квартирі Альянсу, для участі в силах надшвидкого реагування Туреччина виставить піхотну бригаду чисельністю 4,2 тисячі вояків. Бригада оснащена новітніми зразками турецької бойової техніки, протитанкових ракет і гаубиць.

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Загалом в 2021 році сили швидкого реагування НАТО налічуватимуть 6,4 тисячі солдатів. Окрім Туреччини, своїх військових для участі у VJTF нададуть США, Великобританія, Польща та Італія.

Туреччина перебрала на себе головування у VJTF на тлі розбіжностей з іншими членами НАТО, які, втім, поки що особливо не впливають на військову співпрацю всередині Альянсу. Нещодавно США запровадили санкції щодо Туреччини у зв'язку з придбанням Анкарою в Росії новітніх російських зенітно-ракетних комплексів С-400. Водночас ЄС, більшість членів якого є також членами НАТО, погодив низку обмежувальних заходів щодо Анкари у зв'язку з турецькими діями з метою розвідки та розробки родовищ природного газу в Східному Середземномор'ї.

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Сили VJTF (Very High Readiness Joint Task Force) НАТО було створено в першій половині 2015 року як відповідь на події в Україні - анексію Росією Криму та російську агресію на Донбасі. Відтоді ці сили вважаються насамперед елементом стратегії стримування щодо Росії. Їхньою відмінною рисою є вкрай високий ступінь готовності. Згідно з доктриною, передові загони сил надшвидкого реагування мають бути готовими до передислокації в потрібний регіон протягом 72 годин. Решта загонів VJTF повинні вкластися в термін від п'яти до семи днів. Для солдатів це означає, що їм, зокрема, не дозволяється відходити далеко від місця служби в період перебування в цих силах.

Головування в VJTF триває один рік. 2018 року в силах надшвидкого реагування Альянсу головувала Італія, 2019 року Німеччина, а в 2020-му Польща.

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Trident Juncture: НАТО тренує вояків і випробовує технології (31.10.2018)

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Польща як плацдарм для навчань НАТО

Цього року Північноатлантичний альянс проводить найбільші навчання з часів "холодної війни". У Польщі свою боєготовність має продемонструвати заснований восени минулого року спецпідрозділ "Вістря списа".  

У НАТО задоволені дотеперішнім перебігом навчань "Вістря списа"

Навчання мають на меті досягти готовності військовослужбовців до виконання завдань за межами Альянсу за лічені години. Раніше на це потрібно було кільканадцять днів.  

До Польщі прибувають війська НАТО для навчань підрозділу "Вістря списа"

Півтори тисячі військовослужбовців з чотирьох країн відпрацюють реагування на загрозу зі східного флангу.  

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