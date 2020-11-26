Туреччина перебрала на себе головування в силах надшвидкого реагування НАТО

Туреччина з п'ятниці, 1 січня, перебрала на себе головування в силах надшвидкого реагування (VJTF) Північноатлантичного альянсу (НАТО). Як повідомили в штаб-квартирі Альянсу, для участі в силах надшвидкого реагування Туреччина виставить піхотну бригаду чисельністю 4,2 тисячі вояків. Бригада оснащена новітніми зразками турецької бойової техніки, протитанкових ракет і гаубиць.

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Загалом в 2021 році сили швидкого реагування НАТО налічуватимуть 6,4 тисячі солдатів. Окрім Туреччини, своїх військових для участі у VJTF нададуть США, Великобританія, Польща та Італія.

Туреччина перебрала на себе головування у VJTF на тлі розбіжностей з іншими членами НАТО, які, втім, поки що особливо не впливають на військову співпрацю всередині Альянсу. Нещодавно США запровадили санкції щодо Туреччини у зв'язку з придбанням Анкарою в Росії новітніх російських зенітно-ракетних комплексів С-400. Водночас ЄС, більшість членів якого є також членами НАТО, погодив низку обмежувальних заходів щодо Анкари у зв'язку з турецькими діями з метою розвідки та розробки родовищ природного газу в Східному Середземномор'ї.

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Сили VJTF (Very High Readiness Joint Task Force) НАТО було створено в першій половині 2015 року як відповідь на події в Україні - анексію Росією Криму та російську агресію на Донбасі. Відтоді ці сили вважаються насамперед елементом стратегії стримування щодо Росії. Їхньою відмінною рисою є вкрай високий ступінь готовності. Згідно з доктриною, передові загони сил надшвидкого реагування мають бути готовими до передислокації в потрібний регіон протягом 72 годин. Решта загонів VJTF повинні вкластися в термін від п'яти до семи днів. Для солдатів це означає, що їм, зокрема, не дозволяється відходити далеко від місця служби в період перебування в цих силах.

Головування в VJTF триває один рік. 2018 року в силах надшвидкого реагування Альянсу головувала Італія, 2019 року Німеччина, а в 2020-му Польща.