У ЄС почали діяти цифрові ковід-сертифікати: що варто знати українцям

Цифрові COVID-сертифікати почали діяти в усіх країнах ЄС і Шенгену. DW пояснює, як вони працюють, хто їх видає, де їх можна отримати українцям і як вони допоможуть подорожувати Європою.
З 1 липня в усьому Євросоюзі та Шенгенській зоні почали діяти цифрові COVID-сертифікати. Основна мета їх запровадження - полегшення подорожей в умовах пандемії, передусім у період літніх відпусток. Як саме вони працюватимуть, хто їх зможе отримати та як ними можуть скористатися українці, - пояснює DW.
Сертифікати будуть трьох видів і підтверджуватимуть або вакцинацію проти коронавірусу, або негативний тест, або одужання від COVID-19. Окремий сертифікат видаватимуть після кожного щеплення, тесту чи видужання. Ковідні свідоцтва є безоплатними. Сертифікат негативного тесту видаватимуть для ПЛР і антиген-тестів.
Підтвердження одужання можна отримати лише після позитивного ПЛР-тесту на коронавірус - сертифікат видаватимуть не раніше, ніж через 11 днів після нього. Діятиме він 180 днів. Тести на антитіла поки не будуть основою для видачі сертифікату.
Діють сертифікати в 31 країні: 27 країнах ЄС, а також Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії, які не входять до об'єднання, але є частиною Шенгенської зони. Більшість з них ще раніше почали видавати цифрові свідоцтва. За даними Єврокомісії, сім країн ще не приєдналися до єдиної системи перевірки сертифікатів, але технічно готові до цього. У них є час до 12 серпня, щоб остаточно впровадити ці свідоцтва.
Сертифікат можна отримати як у цифровій, так і в паперовій формі. Для зберігання цифрового варіанта треба завантажити окремий додаток. Кожна країна ЄС або Шенгену створює свій застосунок. У Німеччині, наприклад, для цього використовуються два додатки: CovPass і Corona-Warn-App.
Чому європейське свідоцтво називається цифровим, якщо його видають і в паперовій формі? Річ у тому, що для перевірки автентичності сертифіката створили цифрову систему. Тому головний елемент документа - це QR-код. Сканувавши його, уповноважені особи можуть перевірити, чи сертифікат не підроблений. Єврокомісія створила портал, через який передаються ключі для перевірки сертифікатів між різними країнами. Кому саме надавати ключі для перевірки QR-кодів, вирішує кожна держава самостійно. У регламенті ЄС передбачено, що перевірку здійснюватимуть, зокрема, в аеропортах, портах, на вокзалах і автостанціях.
Крім QR-коду, COVID-сертифікат містить дані про дату щеплення або взяття забору для тесту, про те, яку вакцину людина отримала, про тип і виробника тесту, а також про країну видачі цього документа.
Хто видає ковід-сертифікати, залежить від кожної країни. Передбачено, що люди отримуватимуть ці свідоцтва, наприклад, в центрах вакцинації або лікарських кабінетах, де людина щепилася. Щоправда, поки не всі вони мають для цього технічні можливості. У Німеччині ж сертифікати зараз видають передусім аптеки.
Громадяни третіх країн, зокрема українці, також можуть отримати ковід-сертифікати Євросоюзу. Утім, спершу їм треба в'їхати до ЄС - і на кордоні вони надаватимуть підтвердження вакцинації чи тесту, які вони отримали вдома. Які підтвердження визнавати - це вирішуватиме кожна держава ЄС або Шенгену. На території Євросоюзу можна попросити про європейський сертифікат. Утім, чи видавати його, - також залишили на розсуд кожної держави.
Є й другий варіант. Регламенти ЄС передбачають визнання цифрових сертифікатів, виданих третіми країнами. Для цього система їхньої видачі повинна бути сумісною з європейською. Перевіряє таку сумісність Єврокомісія. Уряд України почав говорити з Брюсселем про еквівалентність сертифікатів ще у квітні. Утім, на дуже швидке рішення розраховувати не варто. Єврокомісія ще тільки готує список, за яким Україна чи будь-яка інша третя країна зможе перевірити, чи виконує її система сертифікатів вимоги ЄС. Рішення про еквівалентність у Брюсселі ухвалюватимуть лише після перевірки цього списку.
Читайте також: Україна починає тестувати цифрові COVID-сертифікати
Поки ж у пресслужбі Єврокомісії заявляють, що отримали "запити з багатьох куточків світу" щодо визнання сертифікатів. "Ми подивимося, з якими країнами це буде можливо", - зазначив речник Єврокомісії. Тим часом в Україні з 1 липня починається бета-тестування цифрових свідоцтв вакцинації.
У Євросоюзі наголошують, що сертифікат не є умовою для подорожей як до ЄС, так і всередині Шенгену. Натомість він є радше інструментом, який полегшує поїздки. Іншими словами, якщо у людини є свідоцтво, це не означає, що вона може подорожувати без жодних обмежень. Все залежить від правил у конкретній країні чи регіоні, куди людина хоче поїхати. Утім, якщо влада, наприклад, зняла якісь обмеження для своїх вакцинованих громадян, то вона повинна такі самі умови запропонувати жителям інших країн, у яких є сертифікат щеплення від коронавірусу.
Читайте також: COVID-свідоцтво про вакцинацію в Україні: що треба знати
Кого ж з українців зараз пускають до ЄС? Протягом часу пандемії це були ті, хто мають дозвіл на проживання в будь-якій з країн об'єднання, або ж ті, хто їдуть з поважною метою, наприклад, пілоти літаків або водії вантажівок. Однак у травні Рада ЄС ухвалила рекомендацію пускати повністю вакцинованих іноземців за будь-якої мети поїздки, а також послабити критерії для визначення безпечних країн, з яких мають пускати всіх. Щоправда, під час останнього перегляду списку Україна не потрапила до нього. Однак деякі країни, зокрема Німеччина, вже почали виконувати рекомендацію та пускати вакцинованих українців.
Ковід-сертифікати видаватимуть для всіх щеплень, зроблених на території ЄС, незалежно від препарату.
Інше питання - визнання. Обов'язково визнаватимуть сертифікати щодо зареєстрованих у Євросоюзі вакцин. Зараз таких чотири: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson. При цьому завод SK Bio у Південній Кореї міститься в переліку допущених у ЄС виробників AstraZeneca. Крім того, речник Єврокомісії уточнив, що у Євросоюзі визнають ці чотири вакцини, навіть якщо вони вироблені на потужностях, не сертифікованих європейським регулятором.
Читайте також: У ЄС вирішили відкривати кордони: що це означає для українців
В Україні використовують також вакцини, не зареєстровані в ЄС. Covishield, що є індійським аналогом AstraZeneca, вважається окремою вакциною, що підтвердив і речник Єврокомісії: "На даний час Covishield не зареєстрований для допуску на ринок ЄС". Утім, індійська вакцина та китайські Sinovac і Sinopharm рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) до використання в умовах надзвичайної ситуації. Чи визнавати їх і чи видавати сертифікати, - це вирішуватиме кожна держава ЄС самостійно.
Російська ж вакцина "Спутник V" досі не отримала вердикту ні ВООЗ, ні європейського регулятора EMA.