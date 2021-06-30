У ЄС почали діяти цифрові ковід-сертифікати: що варто знати українцям

З 1 липня в усьому Євросоюзі та Шенгенській зоні почали діяти цифрові COVID-сертифікати. Основна мета їх запровадження - полегшення подорожей в умовах пандемії, передусім у період літніх відпусток. Як саме вони працюватимуть, хто їх зможе отримати та як ними можуть скористатися українці, - пояснює DW.

Три види цифрових COVID-сертифікатів Євросоюзу

Сертифікати будуть трьох видів і підтверджуватимуть або вакцинацію проти коронавірусу, або негативний тест, або одужання від COVID-19. Окремий сертифікат видаватимуть після кожного щеплення, тесту чи видужання. Ковідні свідоцтва є безоплатними. Сертифікат негативного тесту видаватимуть для ПЛР і антиген-тестів.

Підтвердження одужання можна отримати лише після позитивного ПЛР-тесту на коронавірус - сертифікат видаватимуть не раніше, ніж через 11 днів після нього. Діятиме він 180 днів. Тести на антитіла поки не будуть основою для видачі сертифікату.

Діють сертифікати в 31 країні: 27 країнах ЄС, а також Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії, які не входять до об'єднання, але є частиною Шенгенської зони. Більшість з них ще раніше почали видавати цифрові свідоцтва. За даними Єврокомісії, сім країн ще не приєдналися до єдиної системи перевірки сертифікатів, але технічно готові до цього. У них є час до 12 серпня, щоб остаточно впровадити ці свідоцтва.

Ковід-сертифікат з QR-кодом: як працює і де отримати

Сертифікат можна отримати як у цифровій, так і в паперовій формі. Для зберігання цифрового варіанта треба завантажити окремий додаток. Кожна країна ЄС або Шенгену створює свій застосунок. У Німеччині, наприклад, для цього використовуються два додатки: CovPass і Corona-Warn-App.

Чому європейське свідоцтво називається цифровим, якщо його видають і в паперовій формі? Річ у тому, що для перевірки автентичності сертифіката створили цифрову систему. Тому головний елемент документа - це QR-код. Сканувавши його, уповноважені особи можуть перевірити, чи сертифікат не підроблений. Єврокомісія створила портал, через який передаються ключі для перевірки сертифікатів між різними країнами. Кому саме надавати ключі для перевірки QR-кодів, вирішує кожна держава самостійно. У регламенті ЄС передбачено, що перевірку здійснюватимуть, зокрема, в аеропортах, портах, на вокзалах і автостанціях.

Крім QR-коду, COVID-сертифікат містить дані про дату щеплення або взяття забору для тесту, про те, яку вакцину людина отримала, про тип і виробника тесту, а також про країну видачі цього документа.

Хто видає ковід-сертифікати, залежить від кожної країни. Передбачено, що люди отримуватимуть ці свідоцтва, наприклад, в центрах вакцинації або лікарських кабінетах, де людина щепилася. Щоправда, поки не всі вони мають для цього технічні можливості. У Німеччині ж сертифікати зараз видають передусім аптеки.

Як громадянам України отримати цифрові ковід-сертифікати?

Громадяни третіх країн, зокрема українці, також можуть отримати ковід-сертифікати Євросоюзу. Утім, спершу їм треба в'їхати до ЄС - і на кордоні вони надаватимуть підтвердження вакцинації чи тесту, які вони отримали вдома. Які підтвердження визнавати - це вирішуватиме кожна держава ЄС або Шенгену. На території Євросоюзу можна попросити про європейський сертифікат. Утім, чи видавати його, - також залишили на розсуд кожної держави.

Є й другий варіант. Регламенти ЄС передбачають визнання цифрових сертифікатів, виданих третіми країнами. Для цього система їхньої видачі повинна бути сумісною з європейською. Перевіряє таку сумісність Єврокомісія. Уряд України почав говорити з Брюсселем про еквівалентність сертифікатів ще у квітні. Утім, на дуже швидке рішення розраховувати не варто. Єврокомісія ще тільки готує список, за яким Україна чи будь-яка інша третя країна зможе перевірити, чи виконує її система сертифікатів вимоги ЄС. Рішення про еквівалентність у Брюсселі ухвалюватимуть лише після перевірки цього списку.

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Поки ж у пресслужбі Єврокомісії заявляють, що отримали "запити з багатьох куточків світу" щодо визнання сертифікатів. "Ми подивимося, з якими країнами це буде можливо", - зазначив речник Єврокомісії. Тим часом в Україні з 1 липня починається бета-тестування цифрових свідоцтв вакцинації.

Для чого потрібен ковід-сертифікат Євросоюзу?

У Євросоюзі наголошують, що сертифікат не є умовою для подорожей як до ЄС, так і всередині Шенгену. Натомість він є радше інструментом, який полегшує поїздки. Іншими словами, якщо у людини є свідоцтво, це не означає, що вона може подорожувати без жодних обмежень. Все залежить від правил у конкретній країні чи регіоні, куди людина хоче поїхати. Утім, якщо влада, наприклад, зняла якісь обмеження для своїх вакцинованих громадян, то вона повинна такі самі умови запропонувати жителям інших країн, у яких є сертифікат щеплення від коронавірусу.

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Кого ж з українців зараз пускають до ЄС? Протягом часу пандемії це були ті, хто мають дозвіл на проживання в будь-якій з країн об'єднання, або ж ті, хто їдуть з поважною метою, наприклад, пілоти літаків або водії вантажівок. Однак у травні Рада ЄС ухвалила рекомендацію пускати повністю вакцинованих іноземців за будь-якої мети поїздки, а також послабити критерії для визначення безпечних країн, з яких мають пускати всіх. Щоправда, під час останнього перегляду списку Україна не потрапила до нього. Однак деякі країни, зокрема Німеччина, вже почали виконувати рекомендацію та пускати вакцинованих українців.

Для яких вакцин у ЄС видаватимуть COVID-сертифікати?

Ковід-сертифікати видаватимуть для всіх щеплень, зроблених на території ЄС, незалежно від препарату.

Інше питання - визнання. Обов'язково визнаватимуть сертифікати щодо зареєстрованих у Євросоюзі вакцин. Зараз таких чотири: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson. При цьому завод SK Bio у Південній Кореї міститься в переліку допущених у ЄС виробників AstraZeneca. Крім того, речник Єврокомісії уточнив, що у Євросоюзі визнають ці чотири вакцини, навіть якщо вони вироблені на потужностях, не сертифікованих європейським регулятором.

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В Україні використовують також вакцини, не зареєстровані в ЄС. Covishield, що є індійським аналогом AstraZeneca, вважається окремою вакциною, що підтвердив і речник Єврокомісії: "На даний час Covishield не зареєстрований для допуску на ринок ЄС". Утім, індійська вакцина та китайські Sinovac і Sinopharm рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) до використання в умовах надзвичайної ситуації. Чи визнавати їх і чи видавати сертифікати, - це вирішуватиме кожна держава ЄС самостійно.

Російська ж вакцина "Спутник V" досі не отримала вердикту ні ВООЗ, ні європейського регулятора EMA.