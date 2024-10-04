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У Воронезькій області після атаки дронів горіла нафтобаза

Дмитро Шварц | Ася Міллер
4 жовтня 2024 р.

За словами губернатора Воронезької області Олександра Гусєва, на території нафтобази горіла порожня цистерна, пошкоджена уламками збитого безпілотника.

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Пожежна машина в одному з російських міст (ілюстративне фото з архіву)
За словами губернатора Воронезької області, постраждалих внаслідок атаки немаєФото: Erik Romanenko/ITAR-TASS/IMAGO

В Аннинському районі Воронезької області в ніч на п'ятницю, 5 жовтня, сталася пожежа на нафтобазі. За словами губернатора регіону Олександра Гусєва, загорілася порожня цистерна, пошкоджена уламками збитого безпілотника. Згодом він повідомив, щл пожежу ліквідовано, постраждалих немає.

За словами очевидців, пожежа сталася на нафтобазі ТОВ "Аннанефтепродукт", яка розташована у селищі міського типу Анна. За кілька годин до повідомлень про пожежу у Воронезькій області оголосили небезпеку атаки безпілотників.

Окрім того, вночі 4 жовтня в Пермському краї Росії спалахнула пожежа на приватній базі зі зберігання нафтопродуктів. "У промзоні села Осенці горить приватна база зі зберігання нафтопродуктів на 10 000 квадратів. Вогонь охопив ємності з паливом", - повідомили в МНС РФ. Причину загоряння не називають.

Пожежа в районі Курської АЕС "через збитий БпЛА"

У четвер, 3 жовтня, про пожежу за п'ять кілометрів від Курської атомної електростанції (АЕС) в результаті падіння дрону заявив губернатор Курської області Олексій Смирнов. За його словами, вибухи сталися у господарській споруді, яка не має відношення до АЕС. У пресслужбі "Росатому" заявили, що станція продовжує роботу в штатному режимі, радіаційне тло на об'єкті перебуває в межах норми.

Прокремлівські Telegram-канали звинуватили Збройні сили України (ЗСУ) у спробі атакувати Курську АЕС ракетами та безпілотниками. Українська сторона причетність до інциденту заперечує.

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Нагадаємо, що Сили оборони України атакували дронами військовий аеродром "Борисоглебск" у Воронезькій області, про що у четвер повідомили українські медіа, посилаючись на джерела в спецслужбах. За їхніми даними, дрони атакували склади з керованими авіабомбами (КАБами), стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального.

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