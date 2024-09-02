Пожежа на нафтобазі в Ростовській області палала два тижні

Через понад два тижні пожежу на нафтобазі в Пролетарську Ростовської області загасили, повідомили росЗМІ з посиланням на оперативні служби.

Відкрите горіння на складах нафтобази в місті Пролетарську Ростовської області РФ було ліквідовано, повідомили в російських оперативних службах, дані яких у понеділок, 2 вересня, наводить російське державне агентство ТАСС. "Загоряння загасили. Розрахунки зараз на місці, сьогодні дивляться ще, скажімо так, про всяк випадок, тому що сильний вітер", - ідеться в повідомленні.

Нафтобаза в Пролетарську палала понад два тижні

Пожежа на нафтобазі в Пролетарську почалася 18 серпня внаслідок удару українського дрона. Тоді загорілося близько 20 цистерн із дизельним пальним об'ємом п'ять тисяч кубометрів кожна. До кінця другого тижня після удару площа загоряння сягнула 10 тисяч квадратних метрів. Імовірно, ціллю атаки були цистерни з гасом, до яких вогонь не дійшов, писали російські пабліки. На території району запроваджували режим НС, влада також скасувала масові заходи.

Крім того, 28 серпня в Ростовській області сталася пожежа на ще одній нафтобазі - у Кам'янському районі, там теж запровадили режим підвищеної готовності.

За даними російських ЗМІ, у Ростовській області почали масово продавати нафтосховища і нафтопереробні заводи. Місцеві мешканці нарікають на дим, через який важко дихати. У Росспоживнагляді при цьому запевняють, що вміст шкідливих речовин у повітрі там не перевищує норму.