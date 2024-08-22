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На Ростовщині п'ятий день палає нафтобаза після атаки БпЛА

Ліза Ламбрехт | Степан Смишляєв
22 серпня 2024 р.

Пожежу на нафтобазі в Ростовській області РФ після атаки українських дронів не можуть загасити вже п'ять днів. Напередодні там пролунав новий вибух, після чого займання посилилось. РПЦ влаштовує там молебні.

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Пожежна на нафтобазі на Ростовщині, червень 2024
Архівне фото іншої пожежі на одній з нафтобаз у російській Ростовській областіФото: Russia Emergency Ministry/dpa/picture alliance

У Пролетарську Ростовської області Росії вже п'ятий день намагаються загасити пожежу на нафтобазі, що спалахнула після атаки українського безпілотника (БпЛА), повідомляють в четвер, 22 серпня, російські медіа.

За даними місцевих видань, напередодні ввечері там пролунав новий вибух, після чого займання посилилось так, що заграву побачили в сусідніх населених пунктах. "Живу за 10 кілометрів від нафтобази, спалах був такий, наче сонце під час заходу", - написав мешканець Ростовщини в коментарях до новини місцевого ЗМІ.

За різними даними, внаслідок пожежі постраждали від 47 до 49 людей. Раніше було відомо про 42 постраждалих, всі вони - пожежники.

РПЦ влаштовує молебні на тлі пожежі

20 і 21 серпня Волгодонська єпархія Російської православної церкви (РПЦ) влаштовувала молебні поблизу нафтобази в Пролетарську. Єпархія оприлюднила в Telegram світлини, на яких священники стоять у полі з іконами, а позаду них здіймається дим від пожежі. У дописах також ідеться, що вони освячували пожежну техніку та молилися за здоров'я постраждалих вогнеборців. 

 

Пожежа на складі з дизельним паливом у Пролетарську спалахнула вранці 18 серпня. За словами губернатора Ростовщини Василя Голубєва, причиною стало падіння "уламків збитого дрона". Після цього в Пролетарському районі запровадили режим підвищеної готовності, а в Пролетарську оголосили надзвичайну ситуацію.

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) підтвердив, що сили оборони України уразили комбінат "Кавказ", де зберігалися нафта та нафтопродукти, що постачалися російській армії. Як повідомив генштаб у Facebook, операцію провели Головне управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) у взаємодії зі ЗСУ та іншими складовими сил оборони.

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