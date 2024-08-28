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Нафтобазу на Ростовщині атакували дрони ГУР і ССО - ЗМІ

Степан Смишляєв
28 серпня 2024 р.

Внаслідок спільної операції ГУР і ССО палає нафтобаза, з якої постачається пальне військам РФ в Україні, пишуть ЗМІ. Дрони атакували також й склад нафтопродуктів у Кіровській області РФ.

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Пожежа на нафтобазі в Ростовській області Росії
Дрони ГУР і ССО аткували на Ростовщині нафтобазу, з якої постачається пальне військам РФ в Україні Фото: REUTERS

Атаку на нафтобазу поблизу міста Каменськ-Шахтинський Ростовської області Росії у середу, 28 серпня, здійснили за допомогою дронів Головне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) і Сили спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ), повідомляють низка українських ЗМІ, зокрема, "Суспільне", "Укрінформ" і "Українська правда" з посиланням на джерела у ГУР.

За даним медіа, уражений комбінат "Атлас" належить до управління Федеральної агенції з державних резервів РФ (Росрезерв) та бере безпосередню участь у забезпеченні паливом російських військ в Україні.

За повідомленнями очевидців, пожежа на резервуарах нафтобази триває. Детальні результати спільної  операції ГУР і ССО наразі уточнюються.

Україна вперше атакувала Кіровську область РФ

Окрім атаки на нафтобазу на Ростовщині і склад боєприпасів у Воронезькій області, також у середу українські дрони вперше завдали удару по території Кіровської області Росії.

Там теж поцілили у склад нафтопродуктів Росрезерву. За твердженням місцевого губернатора Олександра Соколова,  атаку здійснили п'ять БпЛА, два з них збили, а ще три "впали" на територію комбінату і загорілись.

Хоча влада стверджує, що пошкоджень і постраждалих там нібито немає, а пожежу "оперативно загасили", російський Telegram-канал Baza, пише, що внаслідок влучання спалахнув щонайменше один із резервуарів.

Місто Котельнич розташоване приблизно за 1500 кілометрів від кордону з Україною. Про атаки безпілотників у Кіровській області РФ досі не повідомлялося.

Українська сторона наразі офіційно не коментувала інформацію про цці удари

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