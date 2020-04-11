У Великобританії Бориса Джонсона виписали з лікарні

Прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона виписали з лікарні, де він досі перебував, лікуючись від COVID-19. Про це в неділю, 12 квітня, повідомила пресслужба британського уряду. "Прем'єр-міністра виписали з лікарні", - сказав речник уряду, цитує агенція новин AFP.

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За словами прессекретаря, Джонсон продовжить одужувати в заміському маєтку прем'єра. "Згідно з порадою колективу лікарів, прем'єр не повернеться відразу до роботи", - наголосили на Даунінг-стріт.

Нагадаємо, напередодні в британському уряді повідомили про покращення стану здоров'я Джонсона.

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Як повідомлялося, 5 квітня Бориса Джонсона госпіталізували на лікарняний стаціонар через стійкі симптоми COVID-19 після 10 днів з часу тестування. Три дні він провів у відділенні інтенсивної терапії, а 9 квітня його перевели до звичайної палати.