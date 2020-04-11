 У Великобританії Бориса Джонсона виписали з лікарні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2020

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Новини

У Великобританії Бориса Джонсона виписали з лікарні

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон одужуватиме від COVID-19 далі в заміській резиденції, повідомили на Даунінг-стріт.

Лікарня, де Борис Джонсон лікувався від COVID-19

У цій лікарні Борис Джонсон лікувався від COVID-19

Прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона виписали з лікарні, де він досі перебував, лікуючись від COVID-19. Про це в неділю, 12 квітня, повідомила пресслужба британського уряду. "Прем'єр-міністра виписали з лікарні", - сказав речник уряду, цитує агенція новин AFP.

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За словами прессекретаря, Джонсон продовжить одужувати в заміському маєтку прем'єра. "Згідно з порадою колективу лікарів, прем'єр не повернеться відразу до роботи", - наголосили на Даунінг-стріт.

Нагадаємо, напередодні в британському уряді повідомили про покращення стану здоров'я Джонсона.

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Як повідомлялося, 5 квітня Бориса Джонсона госпіталізували на лікарняний стаціонар через стійкі симптоми COVID-19 після 10 днів з часу тестування. Три дні він провів у відділенні інтенсивної терапії, а 9 квітня його перевели до звичайної палати.

  • Усупереч власним очікуванням

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

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    "Мої шанси стати прем'єр-міністром настільки ж високі, як і шанси знайти Елвіса (Преслі) на Марсі, або ж шанси того, що після реінкарнації я стану оливкою", - казав колись 55-річний Джонсон. 23 липня 2019 року він став головою Консервативної партії, перемігши свого опонента, голову МЗС Джеремі Ханта, і стане новим прем’єром Сполученого Королівства на зміну Терезі Мей.

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    Колишній мер Лондона і один із головних прихильників Brexit Борис Джонсон "без 5 хвилин" - голова уряду Великобританії. Джонсону доведеться вести переговори з лідерами країн з усього світу. Вибудувати відносини з деякими із них буде непросто через різкі і неоднозначні висловлювання, які в минулому зробив Джонсон. Кого він встиг образити?

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    Дісталося від екс-мера Лондона і Володимирові Путіну. "Путін - досить жорсткий тиран і маніпулятор, причетний до окупації окремих районів України і знищення літака рейсу MH17 Malaysia Airlines у Донецькій області". Крім того, Джонсон порівняв Путіна...

  • Ельф із Гаррі Поттера

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    ...із домашнім Ельфом Доббі з серії фільмів про Гаррі Поттера.

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    Країна канібалів

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    Ліверпуль і "статус жертви"

    Ображені на Джонсона і жителі англійського портового Ліверпуля. В одній зі своїх статей він заявив, що ліверпульці "насолоджуються статусом жертви" через страту в Іраку жителя цього міста Кена Біглі у 2004 році. Партія консерваторів відправила Бориса Джонсона вибачатися перед усім містом.

  • Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    ...відмовився вибачатися після того, як його звинуватили в ісламофобії. Скандал розгорівся у серпні 2018 року, коли Джонсон у газетній колонці The Telegraph написав: "абсолютно безглуздо, що людям доводиться виходити на вулицю в одязі, який найбільше нагадує поштові скриньки". Разом з тим, він виступив проти тотальної заборони бурки у Данії. Але скандал це не зупинило. На фото - протест мусульман.

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    Чи змінить Джонсон імідж заради прем'єрства?

    А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін. От тільки зачіску йому варто було б підправити, вважає митець.

    Автор: Дмитро Каневський, Микита Баталов, Азад Сафаров


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