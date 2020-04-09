 Борис Джонсон ще не одужав від COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2020

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Новини

Борис Джонсон ще не одужав від COVID-19

Для одужання прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона потрібно більше часу, повідомили на Даунінг-стріт. Водночас стан Джонсона демонструє "дуже добрий прогрес", запевняють в уряді.

Борис Джонсон (архівне фото)

Борис Джонсон (архівне фото)

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і досі в лікарні, оскільки він ще не одужав від COVID-19. Про це в суботу, 11 квітня, повідомила міністерка внутрішніх справ Пріті Пател. Виступаючи перед журналістами, міністерка наголосила, що Джонсону потрібно "більше часу", щоб видужати, передає агенція новин Reuters.

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Раніше на Даунінг-стріт повідомляли, що стан Джонсона демонструє "дуже добрий прогрес", цитує інформагенція AFP.

Нагадаємо, 5 квітня Бориса Джонсона госпіталізували на лікарняний стаціонар через стійкі симптоми COVID-19 після 10 днів з часу тестування. Три дні він провів у відділенні інтенсивної терапії, а 9 квітня його перевели до звичайної палати.

Понад 900 померлих від COVID-19 за добу

Тим часом у міністерстві охорони здоров'я Великобританії повідомили про 917 нових смертей від COVID-19. Цей показник став другим за числом смертей за добу. Найбільше жертв COVID-19 за добу у Великобританії було зафіксовано напередодні. Загалом кількість жертв хвороби в країні досягла майже 9,9 тисячі. Число підтверджених випадків коронавірусу в Великобританії наблизилося до позначки в 79 тисяч.

  • Усупереч власним очікуванням

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Усупереч власним очікуванням

    "Мої шанси стати прем'єр-міністром настільки ж високі, як і шанси знайти Елвіса (Преслі) на Марсі, або ж шанси того, що після реінкарнації я стану оливкою", - казав колись 55-річний Джонсон. 23 липня 2019 року він став головою Консервативної партії, перемігши свого опонента, голову МЗС Джеремі Ханта, і стане новим прем’єром Сполученого Королівства на зміну Терезі Мей.

  • Екстравагантний керівник уряду

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Екстравагантний керівник уряду

    Колишній мер Лондона і один із головних прихильників Brexit Борис Джонсон "без 5 хвилин" - голова уряду Великобританії. Джонсону доведеться вести переговори з лідерами країн з усього світу. Вибудувати відносини з деякими із них буде непросто через різкі і неоднозначні висловлювання, які в минулому зробив Джонсон. Кого він встиг образити?

  • ЄС - це Гітлер

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Порівняння ЄС з Гітлером

    Перед референдумом щодо Brexit Борис Джонсон не раз критикував ЄС і його лідерів. Зокрема в інтерв'ю The Sunday Telegraph він порівняв ЄС із Адольфом Гітлером: "ЄС намагається створити наддержаву. Наполеон, Гітлер та інші хотіли зробити щось подібне, але погано закінчили". З цією "наддержавою" Джонсону зараз доведеться найчастіше мати справу через Brexit, який лишає йому у спадок Тереза Мей.

  • Напівкенійській президент і садистка-санітарка

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    "Напівкенійській" президент і "садистка-санітарка"

    Не всі знають, що Джонсон народився у Нью-Йорку. З лідерами США у нього відносини амбівалентні. Барака Обаму він назвав "напівкенійськім президентом", Гілларі Клінтон "схожа на садистку-санітарку в психіатричній лікарні". Трампа він би запросив до Лондона, але не хоче ризикувати самими лондонцями. Між тим, Трамп вже привітав Джонсона у Twitter. Він буде "чудовим прем’єром", написав Трамп.

  • Тиран, який допомагає знищити ІД

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Тиран, який допомагає знищити ІД

    Дісталося від екс-мера Лондона і Володимирові Путіну. "Путін - досить жорсткий тиран і маніпулятор, причетний до окупації окремих районів України і знищення літака рейсу MH17 Malaysia Airlines у Донецькій області". Крім того, Джонсон порівняв Путіна...

  • Ельф із Гаррі Поттера

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Ельф із "Гаррі Поттера"

    ...із домашнім Ельфом Доббі з серії фільмів про Гаррі Поттера.

  • Нова Британія

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Країна канібалів

    У 2006 році Борис Джонсон примудрився образити цілу країну. Він написав у своїй колонці в газеті, що Консервативна партія Великобританії призвичаїлася до "канібалістичних оргій і вбивств вождів у стилі Папуа Нової Гвінеї". На фото - вулкан Улавун на острові Нова Британія, що належить до Папуа Нової Гвінеї.

  • Ліверпуль і статус жертви

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Ліверпуль і "статус жертви"

    Ображені на Джонсона і жителі англійського портового Ліверпуля. В одній зі своїх статей він заявив, що ліверпульці "насолоджуються статусом жертви" через страту в Іраку жителя цього міста Кена Біглі у 2004 році. Партія консерваторів відправила Бориса Джонсона вибачатися перед усім містом.

  • Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    ...відмовився вибачатися після того, як його звинуватили в ісламофобії. Скандал розгорівся у серпні 2018 року, коли Джонсон у газетній колонці The Telegraph написав: "абсолютно безглуздо, що людям доводиться виходити на вулицю в одязі, який найбільше нагадує поштові скриньки". Разом з тим, він виступив проти тотальної заборони бурки у Данії. Але скандал це не зупинило. На фото - протест мусульман.

  • А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Чи змінить Джонсон імідж заради прем'єрства?

    А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін. От тільки зачіску йому варто було б підправити, вважає митець.

    Автор: Дмитро Каневський, Микита Баталов, Азад Сафаров


DW.COM

Британський прем'єр Борис Джонсон отримує кисневу підтримку в реанімації

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Хворий на COVID-19 прем'єр Великобританії Борис Джонсон більше не перебуває у відділені інтенсивної терапії. Його стан покращується, запевнили на Даунінг-стріт. (09.04.2020)  

COVID-19: Стан Бориса Джонсона покращився

Хворий на COVID-19 прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон залишається в лікарні, однак, за даними британського уряду, стан його здоров'я покращився. (09.04.2020)  

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Хворий на COVID-19 прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон залишається в лікарні, однак, за даними британського уряду, стан його здоров'я покращився.

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Борис Джонсон керує урядом Великобританії з лікарні 06.04.2020

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон залишається госпіталізованим через інфікування новим коронавірусом, але не відходить від урядових справ. За даними ЗМІ, у лікарні йому дали кисень.

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