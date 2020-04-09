Борис Джонсон ще не одужав від COVID-19

Для одужання прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона потрібно більше часу, повідомили на Даунінг-стріт. Водночас стан Джонсона демонструє "дуже добрий прогрес", запевняють в уряді.
Борис Джонсон (архівне фото)
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і досі в лікарні, оскільки він ще не одужав від COVID-19. Про це в суботу, 11 квітня, повідомила міністерка внутрішніх справ Пріті Пател. Виступаючи перед журналістами, міністерка наголосила, що Джонсону потрібно "більше часу", щоб видужати, передає агенція новин Reuters.
Раніше на Даунінг-стріт повідомляли, що стан Джонсона демонструє "дуже добрий прогрес", цитує інформагенція AFP.
Нагадаємо, 5 квітня Бориса Джонсона госпіталізували на лікарняний стаціонар через стійкі симптоми COVID-19 після 10 днів з часу тестування. Три дні він провів у відділенні інтенсивної терапії, а 9 квітня його перевели до звичайної палати.
Понад 900 померлих від COVID-19 за добу
Тим часом у міністерстві охорони здоров'я Великобританії повідомили про 917 нових смертей від COVID-19. Цей показник став другим за числом смертей за добу. Найбільше жертв COVID-19 за добу у Великобританії було зафіксовано напередодні. Загалом кількість жертв хвороби в країні досягла майже 9,9 тисячі. Число підтверджених випадків коронавірусу в Великобританії наблизилося до позначки в 79 тисяч.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Усупереч власним очікуванням
"Мої шанси стати прем'єр-міністром настільки ж високі, як і шанси знайти Елвіса (Преслі) на Марсі, або ж шанси того, що після реінкарнації я стану оливкою", - казав колись 55-річний Джонсон. 23 липня 2019 року він став головою Консервативної партії, перемігши свого опонента, голову МЗС Джеремі Ханта, і стане новим прем’єром Сполученого Королівства на зміну Терезі Мей.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Екстравагантний керівник уряду
Колишній мер Лондона і один із головних прихильників Brexit Борис Джонсон "без 5 хвилин" - голова уряду Великобританії. Джонсону доведеться вести переговори з лідерами країн з усього світу. Вибудувати відносини з деякими із них буде непросто через різкі і неоднозначні висловлювання, які в минулому зробив Джонсон. Кого він встиг образити?
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Порівняння ЄС з Гітлером
Перед референдумом щодо Brexit Борис Джонсон не раз критикував ЄС і його лідерів. Зокрема в інтерв'ю The Sunday Telegraph він порівняв ЄС із Адольфом Гітлером: "ЄС намагається створити наддержаву. Наполеон, Гітлер та інші хотіли зробити щось подібне, але погано закінчили". З цією "наддержавою" Джонсону зараз доведеться найчастіше мати справу через Brexit, який лишає йому у спадок Тереза Мей.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
"Напівкенійській" президент і "садистка-санітарка"
Не всі знають, що Джонсон народився у Нью-Йорку. З лідерами США у нього відносини амбівалентні. Барака Обаму він назвав "напівкенійськім президентом", Гілларі Клінтон "схожа на садистку-санітарку в психіатричній лікарні". Трампа він би запросив до Лондона, але не хоче ризикувати самими лондонцями. Між тим, Трамп вже привітав Джонсона у Twitter. Він буде "чудовим прем’єром", написав Трамп.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Тиран, який допомагає знищити ІД
Дісталося від екс-мера Лондона і Володимирові Путіну. "Путін - досить жорсткий тиран і маніпулятор, причетний до окупації окремих районів України і знищення літака рейсу MH17 Malaysia Airlines у Донецькій області". Крім того, Джонсон порівняв Путіна...
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Ельф із "Гаррі Поттера"
...із домашнім Ельфом Доббі з серії фільмів про Гаррі Поттера.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Країна канібалів
У 2006 році Борис Джонсон примудрився образити цілу країну. Він написав у своїй колонці в газеті, що Консервативна партія Великобританії призвичаїлася до "канібалістичних оргій і вбивств вождів у стилі Папуа Нової Гвінеї". На фото - вулкан Улавун на острові Нова Британія, що належить до Папуа Нової Гвінеї.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Ліверпуль і "статус жертви"
Ображені на Джонсона і жителі англійського портового Ліверпуля. В одній зі своїх статей він заявив, що ліверпульці "насолоджуються статусом жертви" через страту в Іраку жителя цього міста Кена Біглі у 2004 році. Партія консерваторів відправила Бориса Джонсона вибачатися перед усім містом.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...
...відмовився вибачатися після того, як його звинуватили в ісламофобії. Скандал розгорівся у серпні 2018 року, коли Джонсон у газетній колонці The Telegraph написав: "абсолютно безглуздо, що людям доводиться виходити на вулицю в одязі, який найбільше нагадує поштові скриньки". Разом з тим, він виступив проти тотальної заборони бурки у Данії. Але скандал це не зупинило. На фото - протест мусульман.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Чи змінить Джонсон імідж заради прем'єрства?
А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін. От тільки зачіску йому варто було б підправити, вважає митець.
Автор: Дмитро Каневський, Микита Баталов, Азад Сафаров