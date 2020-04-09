Борис Джонсон ще не одужав від COVID-19

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і досі в лікарні, оскільки він ще не одужав від COVID-19. Про це в суботу, 11 квітня, повідомила міністерка внутрішніх справ Пріті Пател. Виступаючи перед журналістами, міністерка наголосила, що Джонсону потрібно "більше часу", щоб видужати, передає агенція новин Reuters.

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Раніше на Даунінг-стріт повідомляли, що стан Джонсона демонструє "дуже добрий прогрес", цитує інформагенція AFP.

Нагадаємо, 5 квітня Бориса Джонсона госпіталізували на лікарняний стаціонар через стійкі симптоми COVID-19 після 10 днів з часу тестування. Три дні він провів у відділенні інтенсивної терапії, а 9 квітня його перевели до звичайної палати.

Понад 900 померлих від COVID-19 за добу

Тим часом у міністерстві охорони здоров'я Великобританії повідомили про 917 нових смертей від COVID-19. Цей показник став другим за числом смертей за добу. Найбільше жертв COVID-19 за добу у Великобританії було зафіксовано напередодні. Загалом кількість жертв хвороби в країні досягла майже 9,9 тисячі. Число підтверджених випадків коронавірусу в Великобританії наблизилося до позначки в 79 тисяч.