У Великдень Росія завдала по Україні 100 авіаударів

Найбільше постраждалих внаслідок атак Росії у Харкові, по якому били "шахедами" і авіабомбами. В області через атаку росіян загинула 88-річна жінка.

Протягом неділі, 5 травня, російські війська завдали по позиціям українських військових і населеним пунктам України два ракетних та 100 авіаційних ударів, здійснили 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), повідомив генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Від авіаударів Росії потерпали, зокрема, Чернігівщина, Донеччина й Харківщина. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 120 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, зазначили у генштабі.

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У Харкові вже 15 постраждалих від КАБів

Внаслідок повітряного удару по Шевченківському району Харкова, якого російські війська завдали вдень, постраждало 15 людей, повідомили в обласній прокуратурі. Пошкоджено 20 багатоквартирних житлових будинків, а також приватні будинки, автомобілі, недіючий спортивний комплекс, офісні будівлі, зазначив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Росіяни тричі вдарили по місту уніфікованими міжвидовими плануючими боєприпасами калібром 30 см (УМПБ Д30-СН, різновид керованої авіабомби).

Також армія РФ здійснила авіаобстріл села Моначинівка Купʼянського району, внаслідок якого загинула 88-річна жінка і постраждали двоє чоловіків. В селищі Ківшарівка того ж району Харківщини через обстріл з РСЗВ поранений 79-річний чоловік.

Нагадаємо, вночі війська РФ били по Харкову "шахедами", через атаку постраждали ще шестеро людей.

Ракетний удар по Полтавщині

Один з ракетних ударів Росії 5 травня прийшовся по Полтавському району Полтавської області. "Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі. Ракетний удар пошкодив елеватор у Полтавській громаді. На щастя, ніхто не постраждав", - повідомив голова місцевої ОВА Філіп Пронін.

По Дніпропетровщині російські війська чотири рази били ударними дронами, сім разів вони обстріляли з артилерії Нікопольський район.

"У райцентрі пошкоджений соціальний і два навчальних заклади. Понівечені дві багатоповерхівки, приватна оселя. Побиті пара господарських споруд і стільки ж легкових автівок. Пошкоджені лінії електропередач. Зачепило електромережі й у Покровській сільській громаді. Люди не постраждали", - зазначив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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