У США закликають Китай надати всю інформацію про походження COVID-19

В адміністрації США закликали Китай надати всю вичерпну інформацію про походження коронавірусу. Про це в суботу, 13 лютого, заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван. За його словами, КНР має співпрацювати з місією експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та зробити все, щоб на їхніх висновках не позначилося "втручання або зміни з боку китайського уряду", цитує інформагенція dpa.

"Щоб краще зрозуміти нинішню пандемію і краще підготуватися до наступної, Китаю потрібно надати інформацію про початковий етап поширення вірусу", - заявив радник Байдена. Він також наголосив на важливості захистити "репутацію ВООЗ у цей критичний момент".

Наприкінці січня й на початку лютого група експертів ВООЗ у супроводі китайських колег відвідала китайське місто Ухань, в якому наприкінці 2019 року медики вперше виявили сліди COVID-19. 13 лютого ЗМІ дехто з членів групи експертів ВООЗ повідомив ЗМІ, що китайська влада не надала достатньо даних про поширення коронавірусу. Як розповів агентству Reuters австралійський експерт з інфекційних захворювань Домінік Дуаєр, який є членом групи, він разом з колегами надіслали запит до китайської сторони щодо даних про 174 випадки захворювання COVID-19, виявлені в грудні 2019 року на ранній стадії спалаху пандемії в китайському місті Ухань, однак китайська сторона надала лише короткий висновок.

Цього ж дня керівник місії ВООЗ з дослідження походження пандемії COVID-19 в Ухані Пітер Бен Ембарек заявив про труднощі з доступом до важливих неопрацьованих даних. "Нам потрібно більше даних", щоб відстежити можливі ранні випадки зараження коронавірусом, повідомив він агентству новин AFP після повернення з Китаю. Бен Ембарек зазначив, що в зв'язку з цим він попросив надати більше даних і сподівається отримати їх.

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Попередня адміністрація США звинувачувала керівництво Китаю у серйозних прорахунках, котрі призвели до поширення пандемії COVID-19 світом.