У США закликають Китай надати всю інформацію про походження COVID-19
В адміністрації Джо Байдена закликали керівництво Китаю утриматися від втручання в роботу місії ВООЗ та надати фахівцям-епідеміологам всю вичерпну інформацію про початок пандемії COVID-19.
Експерти місії ВООЗ хочуть мати більше даних про початок пандемії COVID-19
В адміністрації США закликали Китай надати всю вичерпну інформацію про походження коронавірусу. Про це в суботу, 13 лютого, заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван. За його словами, КНР має співпрацювати з місією експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та зробити все, щоб на їхніх висновках не позначилося "втручання або зміни з боку китайського уряду", цитує інформагенція dpa.
"Щоб краще зрозуміти нинішню пандемію і краще підготуватися до наступної, Китаю потрібно надати інформацію про початковий етап поширення вірусу", - заявив радник Байдена. Він також наголосив на важливості захистити "репутацію ВООЗ у цей критичний момент".
Наприкінці січня й на початку лютого група експертів ВООЗ у супроводі китайських колег відвідала китайське місто Ухань, в якому наприкінці 2019 року медики вперше виявили сліди COVID-19. 13 лютого ЗМІ дехто з членів групи експертів ВООЗ повідомив ЗМІ, що китайська влада не надала достатньо даних про поширення коронавірусу. Як розповів агентству Reuters австралійський експерт з інфекційних захворювань Домінік Дуаєр, який є членом групи, він разом з колегами надіслали запит до китайської сторони щодо даних про 174 випадки захворювання COVID-19, виявлені в грудні 2019 року на ранній стадії спалаху пандемії в китайському місті Ухань, однак китайська сторона надала лише короткий висновок.
Цього ж дня керівник місії ВООЗ з дослідження походження пандемії COVID-19 в Ухані Пітер Бен Ембарек заявив про труднощі з доступом до важливих неопрацьованих даних. "Нам потрібно більше даних", щоб відстежити можливі ранні випадки зараження коронавірусом, повідомив він агентству новин AFP після повернення з Китаю. Бен Ембарек зазначив, що в зв'язку з цим він попросив надати більше даних і сподівається отримати їх.
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Епіцентр епідемії
Центральнокитайське місто Ухань стало епіцентром спалаху нового коронавірусу. Станом на середину травня, з 80 тисяч підтверджених випадків зараження коронавірусом у Китаї майже 50 тисяч припадало на Ухань. Майже 11 тижнів Ухань та його мешканці перебували у тотальній ізоляції. Нині у місті знову вирує життя.
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Потанцюймо?
Під час локдауну більшості мешканців заборонялося залишати свої оселі. Місто швидко спорожніло. Сьогодні радість життя повернулася до Уханю, і у міському парку знову танцюють пари. За даними інформагенцій, нових локальних випадків заражень у місті не реєстрували вже кілька місяців.
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Уханський ринок - розсадник епідемії?
М'ясо, риба, овочі і екзотична дичина - усе це можна було придбати на цьому ринку до його закриття 1 січня 2020 року, коли почали з'являтися перші пацієнти із загадковими симптомами пневмонії. Усі ланцюжки вели до уханського ринку. Однак, досі достеменно невідомо, яку роль цей ринок зіграв у подальшій пандемії.
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Ресторани знову працюють
Власник ресторану Лай Юнь добре знає уханський ринок, адже раніше саме там закуповував продукти для свого ресторану японської кухні. З червня двері ресторану знову відчинені для клієнтів, однак деякі інгредієнти коштують тепер уп’ятеро дорожче. "Побажання на наступний рік просто, щоби бізнес вижив", - каже ресторатор.
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Окулярний рай
Насправді, уханський ринок закрився не повністю. Магазини на першому поверсі закриті, але на другому відкрита оптика і торгівля триває. "Декого майже порожня будівля ринку тепер може засмутити", - каже консультантка в оптиці, яка побажала не називати своє ім'я.
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Про смаки не сперечаються
Торгівля екзотичними делікатесами нікуди не зникла, а перемістилася в інші частини міста. Продавці тепер носять маски і рукавички, але загальний рівень гігієни залишає бажати кращого, рівно, як і на старому ринку Уханю, де панувала антисанітарія.
Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Маски як рутина
Більшість уханців і через рік після спалаху епідемії носять на вулиці маски. Оскільки спалахи коронавірусу періодично реєструють в інших частинах країни, уханці проявляють обережність і продовжують носити маски та користуватися антисептиком та іншими засобами для дезінфекції.