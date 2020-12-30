 У США закликають Китай надати всю інформацію про походження COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.02.2021

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Новини

У США закликають Китай надати всю інформацію про походження COVID-19

В адміністрації Джо Байдена закликали керівництво Китаю утриматися від втручання в роботу місії ВООЗ та надати фахівцям-епідеміологам всю вичерпну інформацію про початок пандемії COVID-19.

Експерти місії ВООЗ хочуть мати більше даних про початок пандемії COVID-19

Експерти місії ВООЗ хочуть мати більше даних про початок пандемії COVID-19

В адміністрації США закликали Китай  надати всю вичерпну інформацію про походження коронавірусу. Про це в суботу, 13 лютого, заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван. За його словами, КНР має співпрацювати з місією експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та зробити все, щоб на їхніх висновках не позначилося "втручання або зміни з боку китайського уряду", цитує інформагенція dpa.

"Щоб краще зрозуміти нинішню пандемію і краще підготуватися до наступної, Китаю потрібно надати інформацію про початковий етап поширення вірусу", - заявив радник Байдена. Він також наголосив на важливості захистити "репутацію ВООЗ у цей критичний момент".

Наприкінці січня й на початку лютого група експертів ВООЗ у супроводі китайських колег відвідала китайське місто Ухань, в якому наприкінці 2019 року медики вперше виявили сліди COVID-19. 13 лютого ЗМІ дехто з членів групи експертів ВООЗ повідомив ЗМІ, що китайська влада не надала достатньо даних про поширення коронавірусу. Як розповів агентству Reuters австралійський експерт з інфекційних захворювань Домінік Дуаєр, який є членом групи, він разом з колегами надіслали запит до китайської сторони щодо даних про 174 випадки захворювання COVID-19, виявлені в грудні 2019 року на ранній стадії спалаху пандемії в китайському місті Ухань, однак китайська сторона надала лише короткий висновок.

Цього ж дня керівник місії ВООЗ з дослідження походження пандемії COVID-19 в Ухані Пітер Бен Ембарек заявив про труднощі з доступом до важливих неопрацьованих даних. "Нам потрібно більше даних", щоб відстежити можливі ранні випадки зараження коронавірусом, повідомив він агентству новин AFP після повернення з Китаю. Бен Ембарек зазначив, що в зв'язку з цим він попросив надати більше даних і сподівається отримати їх.

Читайте також: ВООЗ поки не відкидає жодної з гіпотез щодо походження коронавірусу

Попередня адміністрація США звинувачувала керівництво Китаю у серйозних прорахунках, котрі призвели до поширення пандемії COVID-19 світом.

Дивитись відео 01:54

Мегаполіси до і після пандемії (30.12.2020)

  • Епіцентр епідемії

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Епіцентр епідемії

    Центральнокитайське місто Ухань стало епіцентром спалаху нового коронавірусу. Станом на середину травня, з 80 тисяч підтверджених випадків зараження коронавірусом у Китаї майже 50 тисяч припадало на Ухань. Майже 11 тижнів Ухань та його мешканці перебували у тотальній ізоляції. Нині у місті знову вирує життя.

  • Потанцюймо?

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Потанцюймо?

    Під час локдауну більшості мешканців заборонялося залишати свої оселі. Місто швидко спорожніло. Сьогодні радість життя повернулася до Уханю, і у міському парку знову танцюють пари. За даними інформагенцій, нових локальних випадків заражень у місті не реєстрували вже кілька місяців.

  • Уханський ринок - розсадник епідемії?

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Уханський ринок - розсадник епідемії?

    М'ясо, риба, овочі і екзотична дичина - усе це можна було придбати на цьому ринку до його закриття 1 січня 2020 року, коли почали з'являтися перші пацієнти із загадковими симптомами пневмонії. Усі ланцюжки вели до уханського ринку. Однак, досі достеменно невідомо, яку роль цей ринок зіграв у подальшій пандемії.

  • Ресторани знову працюють

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Ресторани знову працюють

    Власник ресторану Лай Юнь добре знає уханський ринок, адже раніше саме там закуповував продукти для свого ресторану японської кухні. З червня двері ресторану знову відчинені для клієнтів, однак деякі інгредієнти коштують тепер уп’ятеро дорожче. "Побажання на наступний рік просто, щоби бізнес вижив", - каже ресторатор.

  • Окулярний рай

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Окулярний рай

    Насправді, уханський ринок закрився не повністю. Магазини на першому поверсі закриті, але на другому відкрита оптика і торгівля триває. "Декого майже порожня будівля ринку тепер може засмутити", - каже консультантка в оптиці, яка побажала не називати своє ім'я.

  • Про смаки не сперечаються

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Про смаки не сперечаються

    Торгівля екзотичними делікатесами нікуди не зникла, а перемістилася в інші частини міста. Продавці тепер носять маски і рукавички, але загальний рівень гігієни залишає бажати кращого, рівно, як і на старому ринку Уханю, де панувала антисанітарія.

  • Маски як рутина

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Маски як рутина

    Більшість уханців і через рік після спалаху епідемії носять на вулиці маски. Оскільки спалахи коронавірусу періодично реєструють в інших частинах країни, уханці проявляють обережність і продовжують носити маски та користуватися антисептиком та іншими засобами для дезінфекції.

    Автор: Ута Штайнвер, Вільям Янг, Горан Кутаноскі


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