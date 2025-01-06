У США назвали лауреатів 82-ї кінопремії "Золотий глобус"

Серед лауреатів 82-ї премії "Золотий глобус", церемонія вручення якої відбулася в Беверлі-Гіллз, - акторка Демі Мур, серіал "Сьоґун" і музичний трилер "Емілія Перес".

82-а церемонія вручення американської кінопремії "Золотий глобус" відбулася в Беверлі-Гіллз увечері у неділю, 5 січня. Володарем "Золотого глобуса" за найкращу режисуру став Брейді Корбет, який зняв фільм "Бруталіст" про історію угорського єврейського архітектора, який пережив Голокост.

Пітер Строган отримав "Золотй глобус" за найкращий сценарій за фільм "Конклав" Фото: ROBYN BECK/AFP

Нагороду за найкращий сценарій отримав Пітер Строган за фільм "Конклав" німецького режисера Едварда Берґера (Edward Berger). В основі сюжету цієї кінокартини лежать політичні події у Ватикані.

Найкращим фільмом іноземною мовою стала картина французького режисера Жака Одіара "Емілія Перес". Крім того, американська акторка Зої Салдана перемогла в номінації "Найкраща акторка другого плану" за роль у цьому фільмі. Загалом, картину "Емілія Перес" було номіновано в десяти категоріях. За сюжетом, головна героїня фільму - адвокатка Рита - вирішує допомогти лідеру мексиканського наркокартелю пройти операцію зі зміни статі, щоб сховатися.

Лауреати в "серіальних" номінаціях

Актори серіалу "Сьоґун" на 82-й церемонії вручення "Золотого глобуса" Фото: ROBYN BECK/AFP

Нагороди в номінації "Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі" та "Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі" отримали виконавці головних ролей у "Сьоґуні" Хіроюкі Санада та Анна Савай.

Найкращим мінісеріалом стало "Оленя". Володарями нагород як найкращі актор і акторка мінісеріалу стали Колін Фаррелл ("Пінгвін") і Джоді Фостер ("Справжній детектив: Нічна країна").

Найкращим комедійним серіалом визнано "Хитрощі". "Золотий глобус" як найкращі актор і акторка в комедійному серіалі отримали Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь") і Джин Смарт ("Хитрощі").

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Демі Мур вперше отримала нагороду як акторка

Демі Мур на обійшла п'ятьох конкуренток на шляху до нагороди Фото: Mario Anzuoni/REUTERS

62-річна американська акторка Демі Мур отримала свій перший "Золотий глобус" у категорії "Найкраща жіноча роль у мюзиклі або комедії" за головну роль у боді-горорі "Субстанція", який вже був відзначений нагородою Каннського кінофестивалю за найкращий сценарій.

"Я справді не очікувала цього. Я зараз просто шокована, - сказала Мур під час вручення нагороди. - Я працюю в кіно понад 45 років, і це вперше, коли я виграла щось як акторка". На шляху до перемоги Демі Мур обійшла п'ятьох конкуренток.

Загалом організатори "Глобуса" оголосили переможців у 27 категоріях кіно і телебачення. 82-гу церемонію вручення трофеїв у Беверлі-Гіллз транслювала в прямому ефірі американська телекомпанія CBS.

"Золоті глобуси" вручають із 1944 року. Нагорода вважається другою за важливістю кінопремією в США після "Оскара".