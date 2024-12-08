10 німецьких серіалів, які затягують

Останніми роками німецькі телесеріали набувають дедалі більшої популярності на стримінгових платформах в усьому світі та збирають міжнародні нагороди. Які з них варто подивитися?

Серіали, зроблені в Німеччині, вже кілька років поспіль підкорюють не тільки німецького глядача - вони домінують у рейтингах переглядів на стримінгових сервісах і здобувають міжнародні телевізійні премії. У нашій добірці - десять найуспішніших серіалів.

"Любе дитя" (2023)

Німецький психотрилер "Любе дитя" ("Liebes Kind"), знятий кіностудією Constantin Film для платформи Netflix, вийшов у вересні 2023 року і посідав перше місце за кількістю переглядів серед неангломовних фільмів. Він розповідає про жінку Лену, яка живе з двома дітьми в полоні психопата і змушена грати в нормальну сім'ю, але також про інших жінок, які стають його жертвами. Історія починається з драматичної втечі.

Кадр із німецького серіалу "Любе дитя" Фото: Netflix/dpa/picture alliance

Складається з шести епізодів, заснований на реальних подіях. Серіал знято за романом авторки зі Штутгарта Ромі Гаусманн (Romy Hausmann), яку глибоко зачепила історія викрадення Наташі Кампуш, що вісім років перебувала в полоні маніяка. Серіал демонструється в 90 країнах, наприкінці листопада був відзначений міжнародною премією "Еммі".

"Імператриця" (2022)

Торік премією "Еммі" відзначили німецький історичний серіал "Імператриця" ("Die Kaiserin"/"The Empress"), який складається з двох сезонів. Знята для Netflix теледрама по-новому подає історію палкого кохання баварської принцеси Єлизавети (Сіссі) та австрійського імператора Франца Йосифа I на тлі світу інтриг і боротьби за владу при віденському дворі.

Головні ролі зіграли акторка з Мангайма з турецьким корінням Деврім Лінґнау (Devrim Lingnau) і баварець із французьким корінням Філіп Фруассан (Philip Froissant).

"Неортодоксальна" (2020)

Прем'єра німецько-американської копродукції, серіалу "Неортодоксальна" ("Unorthodox"), так само відбулася на Netflix 2020 року. На нього авторів надихнув світовий бестселер - автобіографія Дебори Фельдман, американсько-німецької письменниці, яка живе нині в Берліні. Вона свого часу наважилася розірвати зв'язки з ультрарелігійною хасидською громадою в Нью-Йорку, в якій її виховали, і де було заборонено читати нерелігійні книжки, користуватися інтернетом, говорити англійською мовою, носити сучасний одяг. Суворі приписи, бажання пізнати сучасний світ і змінити життя підштовхнули її до втечі.

Кадр із серіалу "Неортодоксальна" Фото: Netflix/Anika Molnar

Режисерка серіалу - Марія Шрадер (Maria Schrader), відома також за романтичною комедією "Я створений для тебе". Зйомки серіалу, який було відзначено премією "Еммі" і низкою німецьких телевізійних нагород, проходили здебільшого в Берліні.

"Як продавати наркотики онлайн (швидко)" (2019)

Підлітковий серіал "Як продавати наркотики онлайн (швидко)" ("How to Sell Drugs Online (Fast)"), знятий у Кельні, також належить до найуспішніших німецьких серіалів на Netflix. Три сезони вже вийшли, четвертий був анонсований. Дія розгортається в маленькому містечку, де хлопчик разом із другом відкриває найбільший у Європі онлайн-магазин із продажу наркотиків, щоб повернути свою дівчину. Заснований на історії підлітка з Лейпцига, який створив платформу з продажу наркотиків в інтернеті та торгував ними по всьому світу, довго залишаючись непоміченим поліцією. Пізніше його засудили до семи років позбавлення волі.

"Клео" (2022-2024)

Найкраща агентка "штазі" Клео Штрауб (на титульному фото) стикається зі зрадою. Після падіння Берлінського муру вона вирішує з'ясувати, хто і чому зрадив її - і помститися. Серіал "Клео" ("Kleo") об'єднує реальні та вигадані події з історії НДР. Спродюсований для Netflix, де став одним із хітів із Німеччини, складається з двох сезонів. Зйомки проходили в Берліні, Айзенгюттенштадті, Потсдамі та на Майорці. Торік отримав Німецьку телепремію як найкращий драматичний серіал. Кількома преміями особливо відзначена акторська гра Єлли Гаазе (Jella Haase), яка зіграла шпигунку "штазі".

"4 квартали" (2017-2019)

Зроблений у Німеччині серіал "4 квартали" ("4 Blocks"), права на який належать платформі Amazon Prime, демонструвався у 120 країнах. Він занурює глядача в берлінський злочинний світ наркотиків та азартних ігор. Головний герой, якого зіграв Кіда Рамадан (Kida Khodr Ramadan) - старійшина ліванського клану, який більше не бажає мати нічого спільного з кримінальною діяльністю. У Німеччині серіал був удостоєний численних нагород, зокрема кіно- і телепремії "Золота камера".

Кадр із серіалу "4 квартали" Фото: TNT/dpa/picture alliance

"Вавилон-Берлін" (2017-...)

"Вавилон-Берлін" ("Babylon Berlin") - на сьогодні найдорожчий німецький серіал, на який уже було витрачено понад 40 мільйонів євро. Дія в ньому відбувається в Берліні 1920-х, четвертий сезон занурює в атмосферу 1930-х років. Головний герой, інспектор поліції Ґереон Рат, приїжджає до Берліна, щоб розібратися з шантажем посадовців, і щодня стикається з наркотиками, політикою, вбивствами й екстремізмом. Серіал знімав Том Тиквер (Tom Tykwer) як співрежисер, а Ларс Айдінґер (Lars Eidinger) зіграв одного з центральних персонажів.

Кадр із серіалу "Вавилон-Берлін" Фото: Frederic Batier/X Filme 2017/dpa/picture alliance

Сюжет заснований на історичному детективному циклі романів німецького письменника Фолькера Кучера (Volker Kutscher). Прем'єра відбулася 2017 року на телеканалі Sky, на замовлення якого було знято чотири сезони. Влітку 2024 року було анонсовано продовження серіалу, але вже за участю суспільно-правової медіагрупи ARD. Робота над сценарієм останнього, п'ятого сезону, за планами, має бути завершена цієї осені.

"Шаріте" (2017-2024)

Ця медична драма з чотирьох сезонів розповідає про роботу відомої сьогодні в усьому світі берлінської клініки Charité. Глядач спостерігає за тим, як наприкінці 19-го століття майбутні світила європейської медицини роблять наукові відкриття і борються за життя пацієнтів. Четвертий сезон звернений у майбутнє - у 2049 рік, де медикам доводиться стикатися з аномальною спекою, невдоволенням у суспільстві та новими викликами в науці. У 2018 році Netflix придбав на "Charité" права - серіал можна подивитися в англомовних країнах, Скандинавії та частині Східної Європи.

"Німеччина-83" (2015-2020)

Політичний трилер "Німеччина-83" ("Deutschland 83") - спільна німецько-американська робота. За сюжетом молодий прикордонник із НДР отримує 1983 року пропозицію від "штазі" стати секретним агентом у Бундесвері. Історія отримує продовження у другому ("Німеччина 86") і третьому ("Німеччина 89") сезонах. Відзначений міжнародною премією "Еммі" та кількома німецькими нагородами, хоча в самій Німеччині він мав менший успіх у глядачів, ніж у Великобританії та США.

"Пітьма / Темрява" (2017-2020)

Шлях для німецьких телесеріалів до міжнародної публіки проклала "Пітьма / Темрява" ("Dark") - цей драматичний і науково-фантастичний серіал став першим із Німеччини, який показали на Netflix. Дія розгортається у вигаданому містечку, де загадковим чином зникають діти. Глядача втягують в інтриги і таємні зв'язки місцевих сімей, і він дізнається, як на життя місцевих містичним чином впливає розташована поблизу атомна станція.