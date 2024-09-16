На 76-й церемонії вручення "Еммі" тріумфував "Сьоґун"

Історичний серіал "Сьоґун" визнано найкращою драмою. Хіроюкі Санада та Анна Савай, які зіграли в ньому ключових персонажів, стали першими японськими акторами, які отримали "Еммі" за головну роль у драмі.

76-та церемонія вручення телепремії "Еммі" відбулася в неділю, 15 вересня, в Лос-Анджелесі. До числа її номінантів потрапили серіали, телефільми і телешоу, що вийшли в ефір або на онлайн-платформах у період з 1 червня 2023 року по 31 травня 2024 року.

Американський історичний серіал "Сьоґун", який претендував на 25 статуеток, здобув перемогу в більшості головних номінацій і був визнаний найкращим драматичним серіалом. Один з його епізодів приніс нагороду за найкращу режисуру Фредеріку Туа. Хіроюкі Санада та Анна Савай, які зіграли ключових персонажів в історії про японських феодалів, стали першими акторами з Японії, які отримали "Еммі" за головну роль у драмі. Як вказує Reuters, результат в 19 нагород є рекордом для одного сезону драми.

Переможцем номінації "Найкращий актор комедійного серіалу" визнали Джеремі Аллен Вайт за роль кулінарного генія Кармена Берзатто в серіалі "Ведмідь". Звання найкращої актриси комедійного серіалу отримала Джин Смарт за роль Дебори Венс у серіалі "Хитрощі", який був відзначений Американською телевізійною академією як найкращий комедійний серіал.

Найкращим мінісеріалом став британський "Оленя" від Netflix, де розповідається моторошна історія бармена, якого переслідує клієнтка. Творець "Оленя" Річард Гадд, який створив серіал на своїй реальній історії та зіграв головну роль, також отримав нагороди за акторську та сценарну майстерність у серіалі.

Переможців 25 категорій премії обирали 22 тисячі виконавців, режисерів, продюсерів та інших членів Американської телеакадемії.

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