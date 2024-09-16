  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КультураСполучені Штати Америки

На 76-й церемонії вручення "Еммі" тріумфував "Сьоґун"

Анастасія Шепелева | Ася Міллер
16 вересня 2024 р.

Історичний серіал "Сьоґун" визнано найкращою драмою. Хіроюкі Санада та Анна Савай, які зіграли в ньому ключових персонажів, стали першими японськими акторами, які отримали "Еммі" за головну роль у драмі.

https://p.dw.com/p/4keYm
Вручення премії Еммі 2024 у Лос-Анджелесі
Акторський склад серіалу "Сьоґун"Фото: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa/picture alliance

76-та церемонія вручення телепремії "Еммі" відбулася в неділю, 15 вересня, в Лос-Анджелесі. До числа її номінантів потрапили серіали, телефільми і телешоу, що вийшли в ефір або на онлайн-платформах у період з 1 червня 2023 року по 31 травня 2024 року.

Американський історичний серіал "Сьоґун", який претендував на 25 статуеток, здобув перемогу в більшості головних номінацій і був визнаний найкращим драматичним серіалом. Один з його епізодів приніс нагороду за найкращу режисуру Фредеріку Туа. Хіроюкі Санада та Анна Савай, які зіграли ключових персонажів в історії про японських феодалів, стали першими акторами з Японії, які отримали "Еммі" за головну роль у драмі. Як вказує Reuters, результат в 19 нагород є рекордом для одного сезону драми.

Переможцем номінації "Найкращий актор комедійного серіалу" визнали Джеремі Аллен Вайт за роль кулінарного генія Кармена Берзатто в серіалі "Ведмідь". Звання найкращої актриси комедійного серіалу отримала Джин Смарт за роль Дебори Венс у серіалі "Хитрощі", який був відзначений Американською телевізійною академією як найкращий комедійний серіал.

Найкращим мінісеріалом став британський "Оленя" від Netflix, де розповідається моторошна історія бармена, якого переслідує клієнтка. Творець "Оленя" Річард Гадд, який створив серіал на своїй реальній історії та зіграв головну роль, також отримав нагороди за акторську та сценарну майстерність у серіалі.

Переможців 25 категорій премії обирали 22 тисячі виконавців, режисерів, продюсерів та інших членів Американської телеакадемії.

Читайте також: Кінофестиваль у Торонто не покаже фільм "Росіяни на війні"

Олег Сенцов про свій фільм "Реал": Я показав іншу війну

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Педро Альмодовар на Венеційському кінофестивалі, 2 вересня 2024 року

Педро Альмодовар отримав "Золотого лева" Венеційського кінофестивалю

Педро Альмодовар отримав "Золотого лева" Венеційського кінофестивалю

Педро Альмодовар отримав головну нагороду 81-го Венеційського кінофестивалю за фільм "Сусідня кімната".
Культура8 вересня 2024 р.
Іранський режисер Мохаммад Расулоф на Каннському кінофестивалі, травень 2024 року

Німеччина здивувала своїм претендентом на премію "Оскар"

Німеччина здивувала своїм претендентом на премію "Оскар"

Названо претендента на кінопремію "Оскар" від Німеччини 2025 року. Фільм іранського режисера Мохаммада Расулофа таємно зняли в Ірані - мовою фарсі.
Кіно26 серпня 2024 р.
Омріяна нагорода - венеційський "Золотий Лев"

Венеційський фестиваль 2024 - найяскравіша кіноподія року

Венеційський фестиваль 2024 - найяскравіша кіноподія року

81-й Венеційський кінофестиваль - подія, яку нізащо не пропустять кіномани. Цього року він може перевершити Каннський фестиваль - і не лише завдяки великій кількості знаменитостей. А як представлена Україна?
Кіно28 серпня 2024 р.