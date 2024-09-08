Педро Альмодовар отримав "Золотого лева" у Венеції

Іспанський режисер Педро Альмодовар отримав "Золотого лева" (Leone d'Oro) - головну нагороду 81-го Венеційського кінофестивалю за фільм "Сусідня кімната". Про це в суботу, 7 вересня, повідомило журі фестивалю.

Журі на чолі з французькою акторкою Ізабель Юппер обрала стрічку іспанського режисера серед 21 претендента.

Фільм розповідає про непрості взаємини матері - колишньої військової кореспондентки - і доньки, які живуть неподалік одна від одної в Нью-Йорку. У головних ролях знялися американська і британська акторки Джуліанна Мур і Тільда Свінтон.

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Найкращою акторкою назвали Ніколь Кідман

Великий приз журі - "Срібного лева" (Leone d'Argento)- здобула стрічка "Гірська наречена" ("Вермільйо") Маури Дельперо. "Срібний лев" за найкращу режисуру - у Брейді Корбета ("Бруталіст").

Найкращою акторкою назвали Ніколь Кідман ("Дівчинка"), найкращим актором - Венсана Ліндона ("Тихий син").

У 2023 році головний приз 80-го міжнародного Венеційського кінофестивалю, "Золотого лева", завоював фільм грецького режисера Йоргоса Лантімоса "Бідні-нещасні" ("Poor Things"). Церемонія нагородження проходила на острові Лідо у Венеції.