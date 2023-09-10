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КультураІталія

"Золотого лева" у Венеції отримала стрічка "Бідні-нещасні"

Ілля Коваль | Максим Сидоржевський
10 вересня 2023 р.

У Венеції завершився ювілейний 80-й міжнародний Венеційський кінофестиваль. Головну нагороду отримав фільм "Бідні-нещасні" грецького режисера Йоргоса Лантімоса.

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Режисер фільму "Бідні-нещасні" Йоргос Лантімос
Режисер фільму "Бідні-нещасні" Йоргос ЛантімосФото: Guglielmo Mangiapane/REUTERS

Головний приз 80-го міжнародного Венеційського кінофестивалю, "Золотого лева", отримав фільм грецького режисера Йоргоса Лантімоса "Бідні-нещасні" ("Poor Things"). Церемонія нагородження відбулася на острові Лідо у Венеції в суботу, 9 вересня.

"Бідні-нещасні" - експериментальна варіація на тему історії про доктора Франкенштейна. За сюжетом учений повертає до життя загиблу жінку, пересадивши їй мозок її ненародженої дитини. Головну роль у картині зіграла Емма Стоун, у фільмі також узяли участь Віллем Дефо і Марк Руффало.

Гран-прі журі фестивалю дістався фільму японського режисера Рюсуке Хамагуті "Зла не існує" про конфліктну ситуацію, пов'язану з охороною довкілля, а "Срібного лева" за режисуру отримав італієць Маттео Гарроне з кінокартиною "Я - капітан". У ній розповідається про двох сенегальських біженців, які намагаються дістатися Середземним морем до Італії.

Серед лауреатів - фільм про біженців на білорусько-польському кордоні

Спеціальний приз журі здобув фільм Аґнешки Голланд "Зелений кордон" про страждання біженців на білорусько-польському кордоні. Приз за найкращий сценарій отримав фільм "Граф", в якому чилійський диктатор Аугусто Піночет постає в образі вампіра.

Найкращим актором визнали Пітера Скарсгарда за роль хворого на деменцію у фільмі "Пам'ять", а найкращою акторкою - Кейлі Спейні, яка зіграла дружину Елвіса Преслі в картині "Прісцилла". Премію за найкращий акторський дебют імені Марчелло Мастроянні отримав Сейду Сарр - за головну роль у "Я - капітан".

На церемонію вручення нагород до Венеції цього року не приїхали багато зірок Голлівуду через страйк гільдії кіноакторів і гільдії сценаристів Америки, які заборонили своїм членам поїздки на фестивалі з метою реклами. Ювілейний 80-й Венеційський кінофестиваль відбувався з 30 серпня до 9 вересня.

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