У Берліні відкрився фестиваль авторського українського кіно

У столиці Німеччини Берліні відкрився в середу, 23 жовтня, п'ятий фестиваль авторського українського кіно - Ukrainian Film Festival Berlin . Цього разу захід, який триватиме до 27 жовтня, проводять під гаслом "Мистецтво бути вільним".

Як зазначали раніше в Держагентстві України з питань кіно, фестиваль присвячений сучасному українському авторському кіно, з фокусом на звільнення від зовнішнього впливу та внутрішніх обмежень. Особлива увага буде приділена деколонізаційним процесам в Україні та пострадянських країнах, зокрема Вірменії та Грузії, казали в відомстві.

"Деколонізація рідко асоціюється з Україною на міжнародному рівні, але зараз цей рух переживає підйом. У соціальному, історичному, мистецькому та особистісному плані незалежність української культури відкривається заново, в той час як радянська спадщина протистоїть їй. Українське кіно, як і грузинське та вірменське, має давні традиції. За останні десять років нове покоління кінематографістів відродило цю традицію і створило незалежне авторське кіно. Подібний розвиток можна спостерігати і в грузинському та вірменському кінематографі. Ми хотіли б познайомити наших глядачів з цими захоплюючими і важливими процесами відходу від минулих і теперішніх імперій", - коментують організатори фестивалю фокус цьогорічного заходу, цитує сайт Visit Berlin .

Глядачам покажуть відреставровані легендарні українські кінострічки

У Держкіно також обіцяли показали глядачам на фестивалі в Беріліні відреставровані версії легендарних стрічок "Тіні забутих предків" і "Колір граната" з нагоди 100-річчя Сергія Параджанова.

Показово, що цьогоріч подія вперше міститиме конкурс короткометражних фільмів, а також позаконкурсну програму короткометражок. Фестиваль відкривається 23 жовтня фільмом "Фрагменти льоду" Марини Стоянової.

Загалом програмою заходу передбачено показ 14 повнометражних фільмів. Крім того, як зазначається на сайті Visit Berlin, де детально повідомляється про проведення культурних заходів у німецькій столиці, у межах фестивалю відбудуться публічні читання й низка інших заходів.

Цьогорічний кінофестиваль відкривається в кінотеатрі Colosseum на Прецлауер Берґ.