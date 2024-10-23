  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КіноУкраїна

У Берліні відкрився фестиваль авторського українського кіно

Валерій Сааков
23 жовтня 2024 р.

Присвячена Україні культурна подія триватиме в столиці Німеччини по 27 жовтня. Кінофестиваль Ukrainian Film Festival Berlin відбудеться вже уп'яте.

https://p.dw.com/p/4m9eC
Український кінематограф
Виконавець головної ролі у фільмі "Редакція" Дмитро Багненко, який також покажуть на кінофестиваліФото: Moon Man filmproduction

У столиці Німеччини Берліні відкрився в середу, 23 жовтня, п'ятий фестиваль авторського українського кіно -  Ukrainian Film Festival Berlin . Цього разу захід, який триватиме до 27 жовтня, проводять під гаслом "Мистецтво бути вільним".

Як зазначали раніше в Держагентстві України з питань кіно, фестиваль присвячений сучасному українському авторському кіно, з фокусом на звільнення від зовнішнього впливу та внутрішніх обмежень. Особлива увага буде приділена деколонізаційним процесам в Україні та пострадянських країнах, зокрема Вірменії та Грузії, казали в відомстві.

"Деколонізація рідко асоціюється з Україною на міжнародному рівні, але зараз цей рух переживає підйом. У соціальному, історичному, мистецькому та особистісному плані незалежність української культури відкривається заново, в той час як радянська спадщина протистоїть їй. Українське кіно, як і грузинське та вірменське, має давні традиції. За останні десять років нове покоління кінематографістів відродило цю традицію і створило незалежне авторське кіно. Подібний розвиток можна спостерігати і в грузинському та вірменському кінематографі. Ми хотіли б познайомити наших глядачів з цими захоплюючими і важливими процесами відходу від минулих і теперішніх імперій", - коментують організатори фестивалю фокус цьогорічного заходу, цитує сайт Visit Berlin.

Глядачам покажуть відреставровані легендарні українські кінострічки

У Держкіно також обіцяли показали глядачам на фестивалі в Беріліні відреставровані версії легендарних стрічок "Тіні забутих предків" і "Колір граната" з нагоди 100-річчя Сергія Параджанова.

Показово, що цьогоріч подія вперше міститиме конкурс короткометражних фільмів, а також позаконкурсну програму короткометражок. Фестиваль відкривається 23 жовтня фільмом "Фрагменти льоду" Марини Стоянової.

Загалом програмою заходу передбачено показ 14 повнометражних фільмів. Крім того, як зазначається на сайті Visit Berlin, де детально повідомляється про проведення культурних заходів у німецькій столиці, у межах фестивалю відбудуться публічні читання й низка інших заходів.

Цьогорічний кінофестиваль відкривається в кінотеатрі Colosseum на Прецлауер Берґ.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Режисер Мстислав Чернов і команда, яка зробила "20 днів у Маріуполі" на сцені зі статуетками.

Український фільм "20 днів у Маріуполі" виграв "Оскар"

Український фільм "20 днів у Маріуполі" виграв "Оскар"

"Мені хотілося б, щоб я ніколи не знімав цей фільм, - сказав Мстислав Чернов під час урочистої церемонії. - Я хотів би обміняти цей "Оскар" на те, щоб Росія ніколи не вторгалася в Україну".
Політика11 березня 2024 р.
Мстислав Чернов під час вручення премії "Оскар" у Лос-Анджелесі, 10 березня 2024 року

Режисер фільму "20 днів в Маріуполі": Коли я знімав, я плакав

Режисер фільму "20 днів в Маріуполі": Коли я знімав, я плакав

Фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" здобув "Оскар" як найкращий документальний фільм. Раніше режисер розповів DW про створення стрічки, роботу в Маріуполі в облозі та необхідність розповідати правду про війну.
Конфлікти11 березня 2024 р.
Значок із жовто-блакитним ведведиком - символом "Берлінале"

Україна - у центрі програми кінофестивалю "Берлінале-2023"

Україна - у центрі програми кінофестивалю "Берлінале-2023"

Цьогоріч головними темами 73-го міжнародного кінофестивалю "Берлінале" у німецькій столиці стануть війна Росії проти України та протести в Ірані. Які фільми з України та про Україну покажуть на фестивалі?
Панорама25 січня 2023 р.
Більше публікацій