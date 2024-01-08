У США оголосили лауреатів кінопремії "Золотий глобус" 2024

Більшість основних нагород на "Золотому глобусі" зібрала драма "Оппенгеймер", режисер якої здобув свою першу статуетку премії.

У Сполучених Штатах Америки у неділю, 7 січня, оголосили переможців 81-ї церемонії однієї з найпрестижніших кінопремій США "Золотий глобус". Найкращим драматичним фільмом стала стрічка "Оппенгеймер", а виконавця головної ролі в ній Кілліана Мерфі визнали найкращим актором драми. Режисер фільму Крістофер Нолан переміг у категорії "Найкращий режисер", здобувши свою першу у кар'єрі статуетку премії.

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Найкращою драматичною акторкою оголосили Лілі Гладстоун за роль у фільмі "Вбивці квіткового місяця". Найкращою чоловічою роллю у комедії або мюзиклі визнали роботу Пола Джаматі у фільмі "Залишені", а виконавиця головної ролі у "Бідолахах" Емма Стоун перемогла у номінації "Найкраща актриса у комедії або мюзиклі".

Звання найкращого комедійного фільму отримала картина Йоргоса Лантімоса "Бідолахи", а найкращим анімаційним фільмом стала стрічка Хаяо Міядзакі "Хлопчик і чапля".

Кінострічка "Барбі" отримала нагороду за "Кінематографічні та касові досягнення", а також стала переможцем у номінації "Найкраща пісня до фільму" (What Was I Made For, Біллі Айліш).

Французький фільм "Анатомія падіння", головну роль у якій зіграла німецька акторка Сандра Гюллер (Sandra Hüller), був удостоєний двох статуеток премії "Золотий глобус" - "Найкращий фільм не англійською мовою" і "Найкращий сценарій".

81-а церемонія нагородження премії "Золотий глобус" проходила в Беверлі-Гіллз. Американська кінопремія "Золотий глобус" присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси з 1944 року щороку в січні за результатами голосування близько 300 журналістів з усього світу. Це друга за престижністю нагорода у світі кіно після "Оскара".

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