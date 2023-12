"Анатомія падіння" здобула 5 нагород Європейської кінопремії

Судова драма "Анатомія падіння" французької постановниці Жюстін Тріє перемогла одразу у кількох номінаціях при врученні Європейських кінопремій у Берліні у суботу, 9 грудня. Серед іншого, стрічка удостоєна нагороди як найкращий європейський фільм, а також за режисуру, сценарій та монтаж.

Німецька актриса Сандра Гюллер (Sandra Hüller) здобула премію за найкращу жіночу роль, виконану в "Анатомії падіння" - вона зіграла письменницю, підозрювану у вбивстві чоловіка. Гюллер була номінована на Європейську кінопремію також і за роль у фільмі "Зона інтересів", що розповідає про життя коменданта концтабору Освенцім Рудольфа Гесса (Rudolf Höß) та його родини.

Німецький актор Крістіан Фрідель (Christian Friedel), який зіграв у "Зоні інтересів" самого Гесса, також номінувався на премію як найкращий актор. Проте переміг у цій номінації данець Мадс Міккельсен за роль у фільмі "Меч короля", а британська актриса Ванесса Редгрейв удостоєна нагороди за внесок у кіномистецтво.

Нагорода для естонського документального фільму

Приз за найкращий документальний фільм отримала естонська стрічка "Сестринство лазні по-чорному" (режисер Ганна Хінтс). У номінації "Найкращий анімаційний фільм" перемогли "Мрії робота" Пабло Бергера, а в категорії "Найкращий короткометражний фільм" - "Hardly Working" австрійських режисерів Сузанни Флок, Робіна Кленгеля, Леонхарда Мюлльнера та Міхаеля Штумпфа.

Приз ФІПРЕСІ Європейської кіноакадемії (European Discovery - Prix Fipresci) отримала британська драма "How to have Sex" (режисер Моллі Меннінг Вокер).

Премія Європейської кіноакадемії (European Film Awards), яку часто називають "європейським Оскаром", заснована у 1988 році в Берліні з ініціативи європейських кінорежисерів для просування європейського кінематографа у світі. Вона є однією з найпрестижніших нагород у галузі кіно. Відбір її лауреатів здійснюють понад 4000 членів академії.