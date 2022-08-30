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У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Президент Сербії Александар Вучич
Президент Сербії Александар ВучичФото: Milos Miskov/AA/picture alliance
ПолітикаСербія

Сербія здатна замінити енергоносії з РФ - президент

Євгенія Наконечна
43 хв. тому

"Ми повинні заплатити ціну війни на європейській землі", - заявив Александар Вучич. Сербія шукатиме альтернативи російським енергоносіям скрізь. "Ми не гидливі", - каже президент.

https://www.dw.com/uk/u-serbii-dostatno-grosej-dla-zakupki-energonosiiv-ne-z-rf-prezident/a-62966495

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що фінанси країни достатньо стійкі, щоби забезпечити альтернативи російським енергоносіям для подолання дефіциту поставок, який очікується найближчими місяцями, повідомляє агенція Reuters.

Сербія сильно залежить від постачання російської нафти та газу, але прагне приєднатися до санкцій Європейського Союзу, запроваджених проти РФ за розв'язану нею війну в Україні. "Ми повинні заплатити ціну війни на європейській землі", - заявив Вучич 29 серпня.

Вучич: Будемо брати звідусіль, ми не гидливі

У травні оператор нафтопровідної системи Хорватії повідомив, що через санкції Євросоюзу призупинив прокачування нафти сербської компанії NIS, яка входить до структури "Газпром нефть". Барель іракської нафти, яка може стати альтернативою, коштуватиме країні на 31 долар дорожче, зазначав Вучич. "Через санкції проти російської нафти з кишень громадян Сербії вкрали 600 мільйонів доларів. Ми перебуваємо у скрутному становищі", - казав тоді він.

Тепер Вучич запевняє, що люди не постраждають, оскільки фінансова система країни зможе впоратися. За його словами, Сербія шукає альтернатив, де тільки може. "Ми будемо брати з Іраку. Я також спробую поговорити з Венесуелою. Ми будемо брати звідки завгодно. Ми не гидливі", - сказав він.

Сербія також планує закуповувати газ в Азербайджані в 2023 році та збільшила кількість газу, який вона зберігає в сховищах, до найвищого рівня. За словами Вучича, використовуючи внутрішні потужності та орендовані сховища в сусідній Угорщині, країні достатньо газу на 60 днів.

Крім того, Сербія потребує закупівлі додаткового вугілля для своїх теплових електростанцій, які забезпечують майже 70 відсотків електроенергії в країні. Вучич сказав, що країна прагне купити близько двох мільйонів тонн з Китаю та Індонезії, і що в неї є для цього гроші.

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