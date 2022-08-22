Вучич закликав НАТО захистити сербів у Косово, інакше це зробить Белград

Президент Сербії Александар Вучич закликав НАТО "виконати свою роботу" в Косово і захистити сербів, які там проживають, інакше, за його словами, Сербія змушена буде зробити це сама. Про це він заявив у телевізійному зверненні у неділю, 21 серпня, пише AP.

"Нам нікуди йти, ми загнані в кут", - сказав Вучич. "Ми врятуємо наш народ від переслідувань і погромів, якщо цього не захоче зробити НАТО", - додав він. Вучич також звинуватив "банди" косовських албанців у тому, що вони навмисне переходять на північ Косово, де переважно проживають серби, щоб витіснити нацменшину із цієї території.

Нова напруга між Косово та Сербією

Напруга між Косово та Сербією відродилася наприкінці липня через оголошення урядом Косова, що сербські посвідчення особи та номерні знаки транспортних засобів більше не будуть дійсними на території Косово. Сербія впроваджує такі ж заходи щодо громадян Косова у Сербії.

Сербська меншина в Косово гнівно відреагувала на запропоновані зміни, встановивши блокпости на дорогах, включивши сирени повітряної тривоги та стріляючи з рушниць у повітря та в напрямку косовських поліцейських. Ніхто не постраждав.

Під очевидним тиском Заходу прем'єр-міністр Косова Альбін Курті відклав впровадження цього заходу на місяць - до вересня.

Курті та Вучич, які провели переговори в Брюсселі, погодилися відновити переговори до 1 вересня, щоб уникнути подальших заворушень, однак Вучич не був оптимістичним. За його словами, Курті відкинув усі запропоновані ним "компромісні рішення". "Я перебуваю в дуже складній ситуації, - сказав Вучич журналістам. - Ми будемо шукати компроміс у найближчі десять днів, але я боюся, що рубікон давно пройдено".

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НАТО витіснило сербські війська з Косова більш ніж два десятиліття тому. Після війни 1998-99 років майже 4 тисячі миротворців під керівництвом НАТО було розміщено в Косово.

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