ЄС та Азербайджан погодили подвоєння поставок газу до Європи

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Підписана між Єврокомісією та Азербайджаном попередня угода передбачає збільшення обсягів поставок азербайджанського газу до 20 мільярдів кубометрів на рік.
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) підписала в Баку з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим попередню угоду про збільшення обсягів поставок природного газу до Європи. Про це у понеділок, 18 липня, повідомляє агенція Reuters.
Йдеться про плани збільшити обсяги поставок до 20 мільярдів кубометрів газу до 2027 року, а відтоді щороку забезпечити поставки у такому обсязі.
"Сьогоднішньою угодою ми зобов'язуємося розширити південний газовий коридор та подвоїти поставки газу з Азербайджану до ЄС. Це хороші новини щодо наших поставок газу на цю зиму і надалі", - написала президентка Єврокомісії у Twitter.
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За словами фон дер Ляєн, підписана угода відкриває нову главу у галузі енергетичної співпраці з Азербайджаном, який стане "ключовим партнером" Брюсселя в зусиллях позбавитися залежності від російських енергоносіїв, пише Reuters.
Нагадаємо, Азербайджан почав постачати свій газ споживачам в Італії, Греції та Болгарії 31 грудня 2020 року. У 2021 році країна експортувала до Європи 8,2 мільярда кубометрів газу. Очікується, що за підсумками 2022 року ця цифра перевищить 10 мільярдів кубометрів.
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Максимальна пропускна спроможність газогону ТАР, що транспортує азербайджанський газ до Європи, становить 20 мільярдів кубометрів на рік.
У ЄС почали активно готувати заходи на випадок раптового припинення поставок газу з Росії. Такі дії вживаються на випадок, якщо Росія не відновить поставки після завершення ремонту газопроводу "Північний потік”.