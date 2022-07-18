 ЄС та Азербайджан погодили подвоєння поставок газу до Європи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2022

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Новини

ЄС та Азербайджан погодили подвоєння поставок газу до Європи

Підписана між Єврокомісією та Азербайджаном попередня угода передбачає збільшення обсягів поставок азербайджанського газу до 20 мільярдів кубометрів на рік.

Урсула фон дер Ляєн та Ільхам Алієв

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Азербайджану Ільхам Алієв у Баку

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) підписала в Баку з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим попередню угоду про збільшення обсягів поставок природного газу до Європи. Про це у понеділок, 18 липня, повідомляє агенція Reuters.

Йдеться про плани збільшити обсяги поставок до 20 мільярдів кубометрів газу до 2027 року, а відтоді щороку забезпечити поставки у такому обсязі.

"Сьогоднішньою угодою ми зобов'язуємося розширити південний газовий коридор та подвоїти поставки газу з Азербайджану до ЄС. Це хороші новини щодо наших поставок газу на цю зиму і надалі", - написала президентка Єврокомісії у Twitter.

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За словами фон дер Ляєн, підписана угода відкриває нову главу у галузі енергетичної співпраці з Азербайджаном, який стане "ключовим партнером" Брюсселя в зусиллях позбавитися залежності від російських енергоносіїв, пише Reuters.

Нагадаємо, Азербайджан почав постачати свій газ споживачам в Італії, Греції та Болгарії 31 грудня 2020 року. У 2021 році країна експортувала до Європи 8,2 мільярда кубометрів газу. Очікується, що за підсумками 2022 року ця цифра перевищить 10 мільярдів кубометрів.

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Максимальна пропускна спроможність газогону ТАР, що транспортує азербайджанський газ до Європи, становить 20 мільярдів кубометрів на рік.

У ЄС почали активно готувати заходи на випадок раптового припинення поставок газу з Росії. Такі дії вживаються на випадок, якщо Росія не відновить поставки після завершення ремонту газопроводу "Північний потік”

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