У СДПН спростовують, що голова фракції - за заморозку війни

Ні голова фракції правлячої "Соціал-демократичної партії Німеччини" (СДПН) у Бундестазі Рольф Мютценіх (Rolf Mützenich), ні канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), ні СДПН як партія не збираються відвертатися від України. Заява Мютценіха про те, що нібито прийшов час задуматися, як заморозити, а згодом і закінчити війну, була цілеспрямовано хибно інтерпретована. Про це під час політичного ток-шоу на телеканалі ARD у неділю, 17 березня, заявив співголова СДПН Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil).

Нагадаємо, під час дебатів у Бундестазі щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus у четвер, 14 березня, Мютценіх заявив: "Чи не час нам не тільки поговорити про те, як вести війну, а й подумати, як заморозити війну і як її потім закінчити?".

Як наголосив Клінґбайль, він не бачив, щоб хоч один депутат від "Вільної демократичної партії" (ВДП) чи партії "Союз 90"/"Зелені" аплодував під час виступу Мютценіха щодо питання про постачання ракет. "Це свідчить про те, що ми перебуваємо в дуже складній ситуації", і що заяви голови фракції СДПН є спірними, наголосив він.

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Про рішення Шольца щодо постачання Taurus

Клінґбайль наголосив на важливості того, щоб партнери з правлячої коаліції в Німеччині - СДПН, ВДП та "Зелені" - "разом надіслали сигнал світовій спільноті, спільні сигнали для України та зрештою спільні сигнали Володимиру Путіну, що ми підтримуємо один одного".

Водночас він закликав поважати рішення канцлера ФРН відмовитись від постачання Україні далекобійних ракет. "Ухвалити рішення, що Україні не постачатимуть крилаті ракети Taurus, - законне право канцлера. Шольц ухвалив його після багатьох переговорів. І я вважаю, що якщо федеральний канцлер ФРН ухвалює таке рішення, до цього треба ставитись з повагою і прийняти його" , - додав Клінґбайль.

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Про можливість мирних переговорів із РФ

Коментуючи можливість мирних переговорів із президентом Росії Путіним, співголова СДПН зазначив: "А хто сказав, що нам треба говорити із Кремлем?".

За словами Клінґбайля, цього року можуть відбутися мирні конференції, на яких можна було б обговорити можливості для завершення війни, розв'язаної Росією проти України. Зокрема, подібну конференцію готує зараз Швейцарія, нагадав він, не виключивши, що колись на таке обговорення можна буде запросити й Росію.

"Так що розмови про те, як можна досягти миру, все ж ведуться. Люди очікують від нас, що ми вестимемо такі розмови. Однак ніщо з того, що сказав Мютценіх, ніщо з того, за що виступає СДПН, не вказує на те, що ми ухвалюємо рішення в обхід України", - резюмував він.

Бундестаг знову не підтримав постачання ракет Taurus Україні

Бундестаг 14 березня укотре однозначно відкинув вимогу фракції ХДС/ХСС щодо постачання в Україну крилатих ракет Taurus. Депутати переважною більшістю голосів ухвалили рекомендацію комітету з закордонних справ відхилити відповідну пропозицію опозиційного блоку. Напередодні проти поставок цих ракет на засіданні Бундестагу знову висловився канцлер Німеччини Олаф Шольц.. На думку глави уряду, надання Україні крилатих ракет великої дальності зробить Німеччину учасником війни.

У поіменному голосуванні взяли участь 690 депутатів. За відхилення пропозиції проголосували 495 депутатів, 190 - виступили проти, п'ятеро утрималися. Від початку 2024 року пропозиція ХДС/ХСС про постачання Taurus Україні "провалюється" в Бундестазі вже втретє. Примітно, що вже вдруге окремі представники правлячої коаліції підтримали резолюцію опозиційного блоку.