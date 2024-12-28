У Росії зняли новорічний ролик, як ППО збиває Санта-Клауса

Після того, як сани Санти вибухають, Дід Мороз каже бійцю ППО: "Правильно, не потрібно нічого іноземного в нашому небі". Відео розповсюджують російські пропагандистські канали в інтернеті.

У Росії поширюється передноворічний відеоролик, у якому російська ППО ракетою збиває упряжку Санта-Клауса над московським Кремлем. На відео кадри новорічної Москви змінюються Санта-Клаусом, який летить над містом в санчатах, запряжених оленями. У руках у нього банка кока-коли, а в санях - кілька ракет з емблемою НАТО. У наступному кадрі молодий боєць ППО збиває упряжку ракетою, після чого Дід Мороз, який сидить поруч із ним, каже: "Правильно, не потрібно нічого іноземного в нашому небі". Відео закінчується текстом на екрані "З Новим роком, росіяни!".

Відео поширюють російські пропагандистські канали, повідомило в п'ятницю, 27 грудня, видання "Осторожно, новости", якому також було запропоновано опублікувати його у себе. За даними видання, роль оператора ППО в ролику зіграв молодий актор Дмитро Мельников. У розмові з "Осторожно, новости" він сказав, що не може назвати автора відео за умовами контракту. За його словами, цей ролик був знятий раніше і ніяк не пов'язаний з авіакатастрофою в казахстанському Актау.

Катастрофа азербайджанського літака Embraer 190 в Казахстані

Літак Embraer 190 компанії AZAL, що летів із Баку до Грозного, зазнав аварії вранці 25 грудня поблизу Актау на заході Казахстану. На борту перебувало 67 осіб, включно з п'ятьма членами екіпажу. Із нихт38 загинули, а 29 вижили. Бортпровідники Зульфугар Асадов та Айдан Рагімлі, які вижили в авіакатастрофі, розповіли, що під час польоту над Грозним сталися три удари по літаку.

Міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв заявив, що лайнер зазнав аварії після впливу зброї. Джерела Reuters заявили, що на підльоті до Грозного літак обстріляли із російської системи ППО "Панцир-С". Про залученість ракети російської ППО говорив і глава Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов. У адміністрації президента США підтвердили наявність перших ознак, які вказують, що літак міг бути збитий російськими системами протиповітряної оборони.