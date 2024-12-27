Катастрофа AZAL: в Баку вперше припустили залученість зброї

За словами міністра цифрового розвитку та траспорту Азербайджану Рашада Набієва, перші висновки експертів полягають у тому, що було втручання ззовні, а слідство визначить, якою зброєю це було зроблено.

Міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв заявив, що уламки літака Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL), який зазнав аварії в Казахстані, та свідчення тих, хто вижив, дають підставу говорити про втручання ззовні. Таким є, за його словами, початковий висновок експертів, однак слідство визначить, яким видом зброї було здійснене таке втручання, повідомляє у п'ятницю, 27 грудня, азербайджанська державна агенція АЗЕРТАДЖ.

За його словами, траєкторія польоту літака демонструє, що він узяв напрямок над Махачкалою в бік Актау. Набієв додав, що розслідування також покаже, чи був даний дозвіл на посадку в літака в РФ, а також буде з'ясована мета аварійної посадки.

"Висновок як місцевих, так і міжнародних фахівців полягає в тому, що екіпаж літака здійснив найоптимальнішу посадку, проявивши героїзм. У результаті було врятовано більшу частину людей, які перебували в літаку", - наголосив він.

Коментуючи версію з вибухом кисневого балону, Набієв вказав, що це інформація від зацікавленої сторони - диспетчера в Ростові, але є факти, які спростовують це. Він додав, що, за свідченнями тих, хто вижив, вибухи було чути ззовні літака.

Білий дім підтвердив наявність даних про причетність РФ

Водночас в адміністрації президента США підтвердили наявність перших ознак, які вказують, що літак міг бути збитий російськими системами протиповітряної оборони, пише Reuters.

"Ми (...) бачили деякі ранні ознаки, які, безумовно, вказують на можливість того, що цей літак був збитий російськими системами протиповітряної оборони", - заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі під час розмови з журналістами. Він додав, що Вашингтон запропонував допомогу у розслідуванні, яким наразі займаються Казахстан та Азербайджан.

Авіакатастрофа літака AZAL

Літак AZAL розбився 25 грудня в казахському Актау, виконуюси рейс із Баку до Грозного. На борту було 62 пасажирів і п'ять членів екіпажу. 38 людей загинули.

За даними начальника Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирила Буданова, борт був збитий російським зенітним ракетним комплексом (ЗРК) "Панцир-С1", розташованим на території РФ.

До того агентства Reuters та AFP з посиланням на джерела в США також писали про виявлення перших ознак причетності російської ППО до трагедії.

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