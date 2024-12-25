Внаслідок падіння літака AZAL у Казахстані загинули 38 людей

Літак, який летів із Баку до Грозного, впав поблизу Актау. Віцепрем'єр Казахстану повідомив, що в авіакатастрофі загинули 38 людей. Серед версій трагедії - зіткнення зі зграєю птахів, вибух на борту та обстріл із землі.

Внаслідок падіння літака Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL), що виконував рейс J28243 з Баку до Грозного, у середу, 25 грудня, поблизу міста Актау в Казахстані, загинуло 38 людей. Про це повідомив віцепрем'єр Казахстану Канат Бозумбаєв. "Тіла в поганому стані, здебільшого обгорілі", - цитує Бозумбаєва видання Tengrinews.kz.

Лайнер намагався виконати там вимушену посадку після того, як не зміг сісти у Грозному та Махачкалі. Не долетівши до аеропорту Актау кілька кілометрів, він упав посеред степу та вибухнув. Носова частина повністю вигоріла, тоді як хвостова частина відпала і вціліла.

Саме в хвостовій частині, за попередніми даними, врятувалися щонайменше 29 людей. Вони були доставлені до лікарні Актау, їхні імена опублікувало міністерство охорони здоров'я Казахстану. Серед них - 11-річна дівчинка з Німеччини. У прокуратурі Азербайджану повідомили, що під час аварії вижили 32 людини, але це - не остаточні дані. Загалом на борту літака перебували 67 людей - 62 пасажири та п'ять членів екіпажу, пише Tengrinews з посиланням на дані МНС Казахстану.

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Після аварії авіакомпанія Azerbaijan Airlines призупинила рейси до Грозного та Махачкали. "Виконання рейсів авіакомпанії Azerbaijan Airlines маршрутами Баку-Грозний-Баку та Баку-Махачкала-Баку призупинено до завершення розслідування", - заявили азербайджанському агентству АПА в AZAL.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив 26 грудня днем ​​жалоби у країні. Після аварії він перервав візит до Росії, куди прибув на саміт СНД, і повернувся до Азербайджану.

Можливі причини трагедії

В AZAL повідомили, що, за попередньою інформацією, причиною катастрофи стало зіткнення літака зі зграєю птахів. Цю ж версію озвучили у російському Федеральному агентстві повітряного транспорту - Росавіації.

Казахстанське видання Orda.kz повідомило з посиланням на управління охорони здоров'я Мангістауської області, що на борту літака вибухнув балон.

Telegram-канал "Агентство.Новости" опублікував відео з частиною фюзеляжу літака, де видно численні пробоїни. Деякі експерти вважають, що вони схожі на сліди зенітних ракет. Вони нагадують, що Чечні цього дня збили кілька українських дронів. В аеропорту Грозного повідомили РБК, що лайнеру відмовили у посадці через туман.