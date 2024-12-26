Падіння літака Azerbaijan Airlines спричинила ППО РФ - ЗМІ

Reuters та Euronews з посиланням на дані джерел повідомили, що причиною авіакатастрофи стала саме робота російської ППО над Грозним. В Кремлі тим часом застерігають від висунення "гіпотез".

Падіння літака Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL), що 25 грудня виконував рейс J28243 з Баку до Грозного, поблизу міста Актау в Казахстані спричинила ракета російської системи протиповітряної оборони (ППО). Про це у четвер, 26 грудня, повідомили Reuters та Euronews з посиланням на джерела у Азербайджані, знайомі з розслідуванням.

За даними джерел Euronews в уряді Азербайджану, ракета класу "земля-повітря" була випущена під час того, як над Грозним фіксувалася повітряна активність безпілотника. Імовірно, вона вибухнула поруч з літаком, а оскольки уражили пасажирів і команду.

Також джерела видання повідомили, що пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в жодному з російських аеропортів попри запити пілотів про аварійну посадку, і йому було наказано летіти через Каспійське море до Актау в Казахстані.

Азербайджанське видання AnewZ з посиланням на джерела в уряді країни повідомляє , що ракета була випущена із ЗРК "Панцир-С". Одне з джерел Reuters також повідомило, що попередні результати показали, що літак був збитий російською системою "Панцир-С", а його зв’язок був паралізований системами радіоелектронної боротьби на підльоті до Грозного. "Ніхто не стверджує, що це було зроблено навмисно. Але, враховуючи встановлені факти, Баку очікує від російської сторони зізнань у збитті азербайджанського літака", - наводить видання слова співрозмовника.

За даними російських джерел, під час проходження рейсу AZAL над територією Чечні російські сили ППО активно намагалися збити українські безпілотники.

Кремль: Д о закінчення розслідування не варто будувати гіпотези

Тим часом у Кремлі застерегли від висунення "гіпотез" щодо причин авіакатастрофи доки триває розслідування. "Було б неправильно будувати якісь гіпотези до висновків слідства", - заявив журналістам речник Кремля Дмитро Пєсков, передає агентство AFP.

Також за його словами, президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і "висловив співчуття у зв'язку з катастрофою".

Нагадаємо, що внаслідок падіння літака, який перевозив 62 пасажирів та п'ятьох членів екіпажу, загинули 38 людей.

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони (РНБО) України Андрій Коваленко після трагедії теж заявив, що саме російський ЗРК збив літак Embraer 190.