Буданов: Літак AZAL збив російський ЗРК "Панцир-С1"

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL), який зазнав катастрофи в Казахстані, був збитий російським зенітним ракетним комплексом (ЗРК) "Панцир-С1", розташованим на території РФ.

"Наскільки нам відомо, літак був збитий зенітною системою "Панцир-С1" на території Росі", - зазначив Буданов 26 грудня у коментарі проєкту The War Zone .

Міжнародна агенція Reuters із посиланням на джерела також пише, що літак був збитий російським ЗРК "Панцир-С1" після "відхилення від курсу з району Росії, в якому та використовувала системи протиповітряної оборони (ППО) проти українських дронів протягом останніх місяців".

Авіакатастрофа літака AZAL

Літак розбився 25 грудня, здійснюючи рейс із Баку до Грозного. На борту було 62 пасажирів і п'ять членів екіпажу. 38 людей загинули.

За даними Reuters, Азербайджан очікує від РФ визнання своєї участі в катастрофі.

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