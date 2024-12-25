Літак Azerbaijan Airlines був збитий російським ЗРК - ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що пасажирський літак Azerbaijan Airlines, який впав у Казахстані, був збитий російським зенітним ракетним комплексом.

Літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL), який у середу, 25 грудня, виконував рейс з Баку до Грозного та розбився поблизу міста Актау у Казахстані, був збитий російським зенітним ракетним комплексом (ЗРК). Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони (РНБО) України Андрій Коваленко.

"Росія повинна була закрити повітряний простір над Грозним, але не зробила цього. Літак зазнав пошкоджень від росіян і його відправили до Казахстану замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей", - зазначив він.

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Можливі причини трагедії

Раніше в AZAL повідомили, що, за попередньою інформацією, причиною катастрофи стало зіткнення літака зі зграєю птахів. Цю ж версію озвучили у російському Федеральному агентстві повітряного транспорту - Росавіації. Казахстанське видання Orda.kz повідомило з посиланням на управління охорони здоров'я Мангістауської області, що на борту літака вибухнув балон.

Telegram-канал "Агентство.Новости" опублікував відео з частиною фюзеляжу літака, де видно численні пробоїни. Деякі експерти вважають, що вони схожі на сліди зенітних ракет. Вони нагадують, що Чечні цього дня збили кілька українських дронів. В аеропорту Грозного повідомили РБК, що лайнеру відмовили у посадці через туман.

Казахське видання Tengrinews.kz ввечері середи повідомило про те, що пошукова команда виявила чорну скриньку літака Embraer 190.

Віцепрем'єр Казахстану Канат Бозумбаєв повідомив, що в авіакатастрофі загинули 38 людей. Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив 26 грудня днем ​​жалоби у країні. Після аварії він перервав візит до Росії, куди прибув на саміт СНД, і повернувся до Азербайджану.