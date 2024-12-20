ГУР: на аеродромі під Москвою вибухнув літак Ан-72

12 грудня на аеродромі "Остаф'єво" у Московській області РФ вибухнув російський військово-транспортний літак Ан-72, повідомили в українській розвідці.

У Головному управлінні розвідки міністерства оборони України (ГУР) повідомили про вибух російського військово-транспортного літака Ан-72 на аеродромі "Остаф'єво" у Московській області РФ.

Інцидент стався ще понад тиждень тому - 12 грудня, але в українській військовій розвідці повідомили про нього у п'ятницю, 20 грудня.

"12 грудня 2024 року на аеродромі "Остаф'єво" у Московській області відбувся вибух - здетонувала основна силова установка військово-транспортного літака Ан-72, що належав військово-морському флоту держави-агресора Росії", - йдеться у повідомленні.

У ГУР опублікували відеокадри з камер спостереження, на яких, як стверджується, зафіксовано момент детонації на аеродромі.

Вибухнув літак за 4,5 мільйона доларів

Орієнтовна вартість виведеного з ладу російського літака складає близько 4,5 мільйона доларів.

Про причини вибуху, як і про причетність до неї спецслужб України, у повідомленні розвідки прямо не згадується, але воно називається "ГУРкіт під Москвою".