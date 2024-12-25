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КатастрофиКазахстан

У Казахстані розбився пасажирський літак

Євгенія Наконечна
25 грудня 2024 р.

На південному заході Казахстану зазнав аварії літак, що летів із Баку до Грозного. На борту, за уточненими даними, перебували 67 осіб.

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Літак азербайджанських авіаліній (ілюстративне фото)
Літак азербайджанських авіаліній (ілюстративне фото)Фото: IMAGO/Dreamstime

Пасажирський літак Embraer 190 з бортовим номером AHY8243 розбився біля міста Актау на заході Казахстану, повідомляє міністерство транспорту Казахстану у середу, 25 грудня. 

За попередніми даними, впав пасажирський літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що летів із Баку до Грозного. На борту літака, що розбився, як повідомляє агентство AFP з посиланням на міністерство транспорту Казахстану, було 62 пасажири і 5 членів екіпажу. Раніше ЗМІ повідомляли про 110 людей. За попередніми даними мінтрансу Казахстану, на борту перебували 37 громадян Азербайджану, 6 Казахстану, 3 Киргизстану та 16 громадян РФ.

Як повідомляє азербайджанська агенція АПА, літак подав сигнал лиха над Каспійським морем і попрямував до Казахстану для вимушеної посадки. 

За попередніми даними, літак упав у полі поруч зі злітно-посадковою смугою в аеропорту Актау. Перед катастрофою літак кружляв над аеропортом, випливає з даних сервісу Flightradar.

МНС Казахстану підтвердило дані про катастрофу літака поблизу Актау, на місці падіння виникла пожежа. Під час аварії літака, за попередніми даними, є ті, хто вижив, повідомили в МНС. За даними міністерства охорони здоров'я Казахстану, вціліли шестеро людей. Згодом міністерство з надзвичайних ситуацій Казахстану повідомило про 25 осіб, які вижили, з яких 22 людини, за попередніми даними, госпіталізували до лікарень.

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