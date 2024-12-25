У Казахстані розбився пасажирський літак

На південному заході Казахстану зазнав аварії літак, що летів із Баку до Грозного. На борту, за уточненими даними, перебували 67 осіб.

Пасажирський літак Embraer 190 з бортовим номером AHY8243 розбився біля міста Актау на заході Казахстану, повідомляє міністерство транспорту Казахстану у середу, 25 грудня.

За попередніми даними, впав пасажирський літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що летів із Баку до Грозного. На борту літака, що розбився, як повідомляє агентство AFP з посиланням на міністерство транспорту Казахстану, було 62 пасажири і 5 членів екіпажу. Раніше ЗМІ повідомляли про 110 людей. За попередніми даними мінтрансу Казахстану, на борту перебували 37 громадян Азербайджану, 6 Казахстану, 3 Киргизстану та 16 громадян РФ.

Як повідомляє азербайджанська агенція АПА, літак подав сигнал лиха над Каспійським морем і попрямував до Казахстану для вимушеної посадки.

За попередніми даними, літак упав у полі поруч зі злітно-посадковою смугою в аеропорту Актау. Перед катастрофою літак кружляв над аеропортом, випливає з даних сервісу Flightradar.

МНС Казахстану підтвердило дані про катастрофу літака поблизу Актау, на місці падіння виникла пожежа. Під час аварії літака, за попередніми даними, є ті, хто вижив, повідомили в МНС. За даними міністерства охорони здоров'я Казахстану, вціліли шестеро людей. Згодом міністерство з надзвичайних ситуацій Казахстану повідомило про 25 осіб, які вижили, з яких 22 людини, за попередніми даними, госпіталізували до лікарень.