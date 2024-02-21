У Ризі перейменували вулиці з російськими назвами

У Ризі перейменували вулиці з російськими назвами21 лютого 2024 р.
Депутати Ризької міської думи ухвалили в середу, 21 лютого, рішення про перейменування вулиці Маскавас (Московської) в столиці Латвії. Ця 16-кілометрова вулиця є другою за протяжністю в Ризі.
Як повідомляє місцеве видання Delfi, нові назви отримали також вулиці, які називалися іменами російських письменників і поетів - Олександра Пушкіна, Михайла Лермонтова, Івана Тургенєва, Михайла Ломоносова та інших.
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Презентуючи проєкт рішення, віцемер Риги Едвардс Ратнієкс заявив, що сьогодні "історичний день", коли в місті будуть перейменовані вулиці, які є символами імперіалізму, нагадують про окупацію, та пов'язані з державою-агресором.
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На запитання, чи проводились опитування мешканців про їхнє ставлення до перейменування, Ратнієкс перерахував громадські організації, які наполягали на зміні назв, а також зазначив, що ідею схвалили Центр державної мови та історики. "Є запит суспільства, і це пов'язано з вторгненням Росії в Україну", - сказав він.
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Вулицям дадуть імена латвійських поетів, художників, лінгвістів, громадських діячів тощо.
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