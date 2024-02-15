У Латвії набув чинності закон про передачу Україні авто з РФ

Автомобілі з російськими номерами, конфісковані в Латвії через порушення закону "Про дорожній рух", передаватимуть Україні.

У Латвії у четвер, 15 лютого, набули чинності поправки до закону "Про дорожній рух", які дозволяють конфіскувати автомобілі з російськими номерами. Про це повідомляє місцеве видання Delfi .

Відповідно до змін, зареєстровані в РФ автоможуть брати участь у вуличному русі в Латвії тільки за умови, що вони перетинають країну транзитом (дозволяється перебування до 24 годин) і лише один раз. Власники машин з російськими номерами в Латвії мали до 14 лютого зареєструвати свій транспортний засіб на місцеву адресу або вивезти його з території країни.

Інакше передбачається штраф у розмірі від 750 до 2000 євро та конфіскація авто. Винятки робитимуться для власників, які мають привілеї та імунітет за обов'язковими для Латвії міжнародними нормами, а також для машин дипломатичних представництв і міжнародних організацій.

Конфісковані авто передаватимуть Україні.

Латвія віддає Україні конфісковані у п'яних водіїв авто

У листопаді 2022 року в Латвії набули чинності поправки до Кримінального кодексу, які дозволяють конфіскувати машини у власників, які керували в стані алкогольного сп'яніння або відмовились від перевірки. У лютому 2023 року латвійський парламент дозволив безкоштовно передавати Україні авто, конфісковані у п'яних водіїв.

До кінця 2023 року Латвія передала Україні вже 271 такий автомобіль на майже мільйон євро.

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