У Раді ініціюють визнання світом Білорусі країною-агресором

Низка депутатів Верховної Ради зареєстрували проєкт звернення до іноземних парламентів і міжнародних організацій про визнання Білорусі державою-агресоркою.

25 депутатів Верховної Ради України зареєстрували проєкт постанови про звернення до Організації Об'єднаних Націй (ООН), Європейського парламенту, парламентських асамблей Північноатлантичного альянсу (НАТО), міжнародних організацій та парламентів іноземних держав про визнання Білорусі країною-агресором. Про це в понеділок 19 червня, повідомив один із авторів ініціативи Ярослав Юрчишин (фракція "Голос").

Текст проєкту постанови поки не доступний на сайті парламенту, втім там зазначається, що документ уже направлений на розгляд профільного комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

"Відповідальність має нести й країна, з території якої російська агресія здійснюється - Республіка Білорусь. Цей крок потрібен для притягнення білоруського режиму до відповідальності та майбутніх репарацій Україні", - коротко пояснив зміст ініціативи Юрчишин у своєму Telegram-каналі.

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Депутати, що зареєстрували проєкт, переважно належать до опозиційних фракцій або є позафракційними. Втім свої підписи під закликом поставили також заступниця голови фракції провладної партії "Слуга народу" та її колега, голова комітету з питань інформаційної політики Микита Потураєв.

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