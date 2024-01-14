У Повітряних силах запропонували закупляти РЕБ самотужки

Після поширення інформації про те, що у можливостях української радіоелектронної боротьби, ймовірно, стався "перелом", місцевим громадам запропонували закуповувати засоби РЕБ у цивільних виробників.

Речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат запропонував місцевим громадам закуповувати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для захисту від російських ракет і дронів у цивільних виробників.

"Це стандартна практика. У нас є підприємства, які давно цим займаються. Зараз чимало цивільних підприємств долучені до виготовлення систем РЕБ", - сказав він в ефірі національного телемарафону у неділю, 14 січня. За його словами, нині в цьому напрямі ведеться активна робота.

"І це те, що можуть закуповувати місцеві громади, залучати ресурс. Зброю ж не купиш - стрілецьку, гармати. І ППО не купиш. Але системи РЕБ, зокрема цивільних виробників, якщо вони робочі, їх треба перевіряти - це допомагає зберегти життя. І від дронів працює РЕБ, і може впливати на засоби повітряного нападу противника. Ракета може бути відведена, не долетіти до своєї цілі", - заявив Ігнат.

За його словами, "зараз керівники певних компаній уже думають про свій особистий захист, щоб захистити свої об'єкти".

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ISW зазначає про "перелом" у можливостях української РЕБ

Як повідомлялось, лише день тому Ігнат заявив, що удар 13 січня, коли Росія випустила по Україні 40 дронів та аеробалістичних, крилатих, авіаційних і зенітних ракет, "був схожий на попередні масовані, проте цього разу близько 20 ракет не досягли цілі внаслідок активної протидії засобами РЕБ".

Зважаючи на ці слова, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) 14 січня зазначили, що це може свідчити про "перелом" українських можливостей радіоелектронної боротьби. В ISW вказали, що раніше можливості РЕБ використовували для виведення з ладу російських дронів, але не ракет. На думку аналітиків, слова Ігната свідчать, що ЗСУ "можуть розпізнати закономірності в повторюваних російських масованих ударах і відповідно адаптуватися до них".

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Нагадаємо, долучитися до збирання FPV-дронів удома українців закликав напередодні віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він, зокрема, розповів на своїй Facebook-сторінці про безкоштовний курс, який навчає в домашніх умовах збирати семидюймовий FPV-дрон.