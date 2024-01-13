Росія вдарила по Україні 40 ракетами і дронами: наслідки

ППО збила 8 цілей, ще понад 20 не досягли мети через РЕБ. Повітряні сили попереджають: ракети РФ "стають все гіршими і летять бозна-куди", тож становлять загрозу. Регіони звітують про прильоти, пошкодження, постраждалих.

У ніч на суботу, 13 січня, 2024 російські війська вдарили по Україні 40 дронами, аеробалістичними, крилатими, авіаційними та зенітними керованими ракетами, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).

Війська РФ випустили:

три ударні безпілотники типу Shahed з російської Курської області,

шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К у російському Тамбові,

дві керовані авіаційні ракети Х-31П з винищувачів Су-35 на окупованій Херсонщині,

чотири керовані авіаційні ракети Х-59 з літаків Су-34 у Брянській області РФ,

шість крилатих ракет Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 на Брянщині,

до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з Ту-95МС у Каспійському морі,

сім зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області РФ.

Робота ППО та РЕБ

Сили та засобами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною (ППО) Сил оборони знищили вісім ракет: одну керовану авіаційну Х-59 і сім крилатих Х-101/х-555/Х-55.

"Зазначимо, що понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей, внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ)", - ідеться в повідомленні Повітряних сил.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону уточнив, що цілі не досягнули половина "Кинджалів".

У ЗСУ закликають не ігнорувати тривогу, особливо з застосуванням балістики: "Нє імєющіє аналогов" російські ракети стають дедалі гіршими і летять бозна-куди! Втім це не значить, що вони не становлять загрози, скоріше навпаки!".

Прильоти, пошкодження, постраждалі

У Шостці Сумської області внаслідок російського удару надзвуковими крилатими ракетами Х-22 поранення дістала 47-річна цивільна жінка. Вибуховою хвилею пошкодило щонайменше 26 будинків, повідомляє обласна прокуратура.

Про "прильоти" у Дніпрі повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак. "Яких збитків завдали удари, зараз уточнюємо. Та найголовніше завжди - люди. На щастя, всі цілі", - написав він у Telegram.

Пошкодження є на Чернігівщині. "Поки не розголошуємо місць. Усі служби працюють. Попередньо без постраждалих", - написав голова ОВА В'ячеслав Чаус. Натомість начальник міської військової адміністрації Чернігова Дмитро Брижинський розповів, що пошкодження зафіксовані в приватному секторі: вибуховою хвилею пошкоджені оселі міста, також вибиті шибки у близько 10 квартирах багатоповерхівки поруч.

На Полтавщині ракета впала на подвір'я одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі. "Не розірвалася. На щастя, постраждалих немає. Пошкоджено господарчу споруду", - повідомив голова ОВА Філіп Пронін.

ППО працювала також у Рівненській, Кіровоградській, Хмельницькій областях. За даними відповідних ОВА, руйнувань і постраждалих немає.