В ISW заявили про "перелом" у можливостях української РЕБ

Завдяки протидії засобів радіоелектронної боротьби під час ракетного удару Росії по Україні 13 січня близько 20 ракет не досягли своїх цілей.

Останній російський ракетний удар по Україні 13 січня може свідчити про "перелом" українських можливостей радіоелектронної боротьби (РЕБ), вважають аналітики американського інституту вивчення війни (ISW ).

У своєму звіті, опублікованому в ніч на неділю, 14 січня, вони посилаються на слова речника Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрія Ігната про те, що це удар був схожий на попередні масовані, проте цього разу близько 20 ракет не досягли цілі внаслідок активної протидії засобами РЕБ.

В ISW вказують, що раніше можливості РЕБ використовували для виведення з ладу російських дронів, але не ракет. На думку аналітиків, слова Ігната свідчать, що ЗСУ "можуть розпізнати закономірності в повторюваних російських масованих ударах і відповідно адаптуватися до них".

13 січня Росія випустила по Україні 40 дронів і ракет: аеробалістичних, крилатих, авіаційних і зенітних. Протиповітряній обороні (ППО) вдалося збити лише вісім ракет, але ще близько 20 не досягли цілей завдяки протидії засобами РЕБ. Зокрема, цілей не досягнули половина аеробалістичних "Кинджалів".

Читайте також: Ігнат розповів про дефіцит ракет для ППО після атак РФ