У пошуках питної води для півдня України

Через руйнування Каховської ГЕС вода у Каховському водосховищі впала до критичного рівня, через що водозабір з нього припинився. Де тепер брати питну воду жителям півдня?

Знищення греблі Каховської ГЕС та спрацювання Каховського водосховища вимагає оперативних та нестандартних рішень щодо повної перебудови водопостачання півдня України, який живився саме з Каховського водосховища. За інформацією "Укргідроенерго" станом на вечір 9 червня, рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становив 11,33 метра. Це майже на півтора метра нижче за так звану "мертву" точку - 12,70 метра, за якої неможливо робити водозабір у населені пункти, розташовані навколо водосховища.

"Ми вже не можемо робити водозабір у населені пункти і для Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) для перекачки води у ставки для охолодження", - пояснює генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі національного телемарафону. Експерти прогнозують, що води в Каховському водосховищі залишиться не більше трьох метрів і вона не буде придатною для пиття. "Якщо залишиться рівень води у три метри, то вода буде сильно нагріватися. За високих температур розчинність кисню зменшується і така вода без кисню вода буде мертва і не придатна для водопостачання", - прогнозує директор українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Володимир Осадчий.

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Ситуація з питною водою на півдні загострюється

Через стрімке зниження рівня води в Каховському водосховищі найкритичніша ситуація з питною водою нині у Дніпропетровській, Херсонській та частково у Запорізькій та Миколаївській областях, водозабір для яких здійснювався саме з цього водосховища.

У самому Херсоні наразі немає проблем з питною водою, йдеться в повідомленні Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) в офіційному Telegram-каналі. Зазначається, що вода постачається із артезіанських свердловин, розташованих на глибині 60-100 метрів, які жодним чином не пов'язані з дніпровською водою. "Перед подачею до мережі вода проходить спецобробку гіпохлоритом натрію. Реагент знищує небезпечні патогени, бактерії та грибки. Міський водоканал має необхідний запас дезінфектанту. Фахівці хіміко-бактеріологічної лабораторії щодня проводять лабораторні дослідження якості води. І підтверджують її безпечність та придатність для споживання", - запевняють у Херсонській ОВА.

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Однак наокупованому лівобережжі Херсонської області, де зараз найбільше затоплень, нині немає можливості використовувати питну воду зі свердловин, застеріг в коментарі DW директор Інституту водних проблем і меліорації Національної академії наук України Михайло Яцюк. За його словами, є загроза забруднення підземних і ґрунтових вод, а відповідно воду з місцевих джерел, криниць та свердловин у цих населених пунктах не можна пити. Також сотні населених пунктів Херсонської області брали питну воду саме з Каховського водосховища через мережу розгалужених каналів, які тепер теж обміліли. "Зрошувальні канали Херсонщині були і постачальниками питної води і в сусідні області. Наприклад, з Каховського каналу подавалася вода в Бердянськ, у приазовські села. Тому вони теж без якісної питної води", - коментує наслідки руйнування греблі Каховської ГЕС Яцюк.

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У Миколаївській області наразі через підвищення рівня води в річці Інгулець внаслідок руйнації греблі Каховської ГЕС сталося підтоплення частини водних свердловин міста Снігурівка, що призвело до проблем водопостачання. Снігурівська районна військова адміністрація закликає містян вживати лише кип'ячену або бутильовану воду та утриматися від поливу городів та присадибних ділянок водою з міської водопровідної мережі.

У самому Миколаєві теж проблема нестачі питної води, оскільки до російського нападу місто використовувало саме дніпровську воду через водозабір у Херсонській області. Через російські обстріли система водопостачання була зруйнована. "Зараз забруднена вода пішла через лиман вище Південного Бугу, вище Інгульця по течії і там де були питні водозабори, які не можуть тепер виконувати свою функцію, бо треба додаткова доочистка цієї води", - каже Михайло Яцюк.

Без води залишиться і тимчасово окупований Росією Крим. Яцюк наголошує, що на деякий час українським громадянам в Криму вистачить запасів акумульованих окупаційними адміністраціями, однак у перспективі півострів буде "засихати" і в подальшому стане непридатним для агровиробництва.

Втім, найбільш критична ситуація з водозабезпеченням наразі у Дніпропетровській області, зазначає директор Інституту водних проблем і меліорації. Адже від води з Каховського водосховища частково залежить Кривий Ріг, а також південна частина регіону. Це - Марганець, Покров та Нікополь.

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул вже заявив, що через підрив російськими терористами Каховської ГЕС, у місті запасу води залишилось на півтора місяця. Це - за умови економного споживання. "Міськводоканал працює у штатному режимі, вода подається у всіх районах міста, якість води перебуває під контролем фахівців. Але водопостачання із Південного водосховища здійснюється на резервах. Відносимося відповідально до споживання, не забуваємо про необхідність максимальної економії", - написав Вілкул у Telegram.

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Де знайти питну воду для жителів півдня?

У Кривому Розі хочуть за час, поки у місті є запас води, реалізувати кілька проєктів, аби змінити схему водозабору та водопостачання. "Ми будемо реалізовувати одночасно три проєкти. Один - спільно з Агентством відновлення та розвитку інфраструктури. Два - силами міста. Відповідальність величезна, часу дуже мало", - сказав Вілкул. Про що саме йдеться він не уточнив.

Разом з тим голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що до надзвичайної ситуації в області готувалися. "Нікопольщина та Криворіжжя забезпечені спеціалізованою технікою для підвозу води і системами доочистки. Кривий Ріг має резерв водопостачання за рахунок максимального наповнення Південного та Карачунівського водосховищ", - повідомив Лисак у Telegram.

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Натомість зараз у Кривому Розі та Криворізькому районі запровадили суворі обмеження використання води. Зокрема, промислові підприємства зобов'язали максимально зменшити водоспоживання, для населення знизили тиск води в нічний час, заборонили полив зі шлангів, у деяких селах встановили подачу води за графіком. Керівник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко у Telegram закликав мешканців створювати запас води.

У Кабінеті міністрів України повідомили, що уряд на останньому засіданні виділив 1,5 мільярда гривень на будівництво магістрального водогону для забезпечення питною водою мешканців Кривого Рогу, Нікополя та Марганця. А ще 846 мільйонів гривень - Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям для задоволення їхніх потреб у питній воді. Окрім цього уряд виділив 120 мільйонів гривен для забезпечення питною водою Миколаєва.

У Держагенстві водних ресурсів зауважили DW, що щойно зійде висока вода від спрацювання Каховського водосховища, відразу почнуться будівельні та відновлювальні роботи налагодження водопостачання у Миколаїв та Миколаївську область.

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В Інституті водних проблем і меліорації вже розробили для уряду концепцію комплексної перебудови системи водозабезпечення всього півдня України. Обіцяють реалізувати її протягом кількох місяців. Натомість довгострокові проєкти розробляються з врахуванням того, що Україна найближчим часом деокупує свої території Запорізької, Херсонської областей та Криму та відновить функціонування Каховського водосховища. "Ми запропонували уряду, що нам треба переглянути для всіх регіонів можливості стратегічного вирішення питання водозабезпечення цих територій. Це рішення і для територій, які у майбутньому будуть деокуповані, той же Маріуполь і Бердянськ, Крим. Вже треба думати в комплексі, як ми подаватиме воду. Такі проєкти у нас є. Ми сподіваємося на швидке відновлення Каховського водосховища, бо інфраструктуру яка на ньому зав'язана, не можливо відновити швидко. Простіше відновити водосховище", - наголошує Михайло Яцюк.

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Але поки систему водопостачання перебудовуватимуть, жителям півдня доведеться або бурити свердловини, що непродуктивно, адже український кристалічний щит, який тягнеться від Полісся до Приазов'я, має лише тріщинуваті води. "Все українське Причорномор'я не має підземних вод, які можна використовувати для питного водопостачання, бо дебіти малі, якість води погана", - сказав в інтервю DW старший науковий співробітник Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України Михайло Ромащенко.

За його словами, через це завжди були проблеми з забезпеченням водою півдня. Для вирішення цієї проблеми і була збудована система водосховищ, і Каховське водосховище відігравало у цьому головну роль. Ромащенко пропонує вже зараз думати над збільшенням потужностей з розливу бутильованої води для жителів півдня, адже швидко знайти питну воду там нереалістично.

Натомість Володимир Осадчий пропонує шукати рішення у встановлені установок зворотного осмосу для швидкогоочищення води поганої якості з підземних горизонтів. Зараз є сучасні хороші технології з обезсолювання. Їх можна застосовувати на півдні, але ж це час, а вода людям потрібна вже сьогодні", - каже директор українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України.